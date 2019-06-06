"Melek yatırımcılık" olarak bilinen bireysel katılım sermayesi (BKS) sistemine dahil olmak için verilen lisans sayısı 476'yı bulurken, lisans alanların büyük bölümünü servet sahibi ve yüksek gelirli yatırımcılar oluşturdu.



AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 2013 yılında faaliyete alınan bireysel katılım sermayesi sistemi kapsamında henüz başlangıç aşamasındaki bir iş fırsatına yatırım yapılarak, girişimin büyümesi ve gelişmesi amacıyla sermaye ve bilgi birikimi sağlayan melek yatırımcılık için lisans veriliyor.

Lisans sayısı 2013'te 155, 2014'te 120, 2015'te 69, 2016'da 68 ve 2017'de 33 olarak kaydedildi. Geçen yıl bu amaçla verilen lisans sayısı 26 olurken, bu yılın ilk 3 ayında 5 yatırımcı daha lisans aldı.

Bu çerçevede bugüne kadar verilen bireysel katılım sermayesi lisans sayısı 476 olarak kayıtlara geçti. Lisans başvurularının yüzde 80'i Marmara Bölgesi'nden yapıldı. Marmara'yı yüzde 12 ile İç Anadolu Bölgesi ve yüzde 6 ile Ege Bölgesi takip etti.

Verilen lisansların illere göre dağılımında ise yüzde 76 ile İstanbul başı çekti. Bu ili yüzde 8 ile Ankara ve yüzde 5 ile İzmir izledi.

İLKÖĞRETİM MEZUNU DA VAR

Melek yatırımcılar niteliklerine göre değerlendirildiğinde, 159 yatırımcının tecrübeli, 183 yatırımcının servet sahibi, 134 yatırımcının da yüksek gelirli olduğu görüldü. Eğitim durumuna göre bakıldığında, yatırımcıların 35'inin doktoralı, 426'sının lisans ve yüksek lisans eğitimi gördüğü, 13'ünün ise lise mezunu olduğu belirlendi. İki ilköğretim mezununun melek yatırımcı lisansı alması da dikkati çekti.

Lisans sahiplerinin yüzde 48'i istatistik, matematik, mühendislik, mimarlık ve doktorluk gibi sayısal-fen bilimleri alanlarında mesleğe sahipken, yüzde 41'i işletme, ekonomi, uluslararası ilişkiler ve avukatlık gibi sosyal bilimler alanında faaliyet gösteriyor.

Melek yatırımcıların ağırlıklı yaş ortalaması 35 ile 55 arasında değişirken, 20 ve 25 yaş arasında 2, 65 ve 75 yaş arasında ise 15 melek yatırımcı bulunuyor.

YÜKSEK GETİRİ İÇİN YATIRIM

Melek yatırımcıların bu alana yönelmesinin nedeni yüzde 44 ile büyüme potansiyeli ve yüksek getiri olurken, bu gerekçeyi yüzde 24 ile maddi ve manevi destekte bulunma imkanı izledi.

Bireysel katılım sermayesi sistemi üzerinden ilk yatırım 2013 yılında gerçekleştirilirken, bugüne kadar yapılan yatırımlarda bireysel katılım yatırımcıları yüzde 10 hisse bedeli için ortalama 78 bin 370 lira sermaye aktardı.

Öte yandan, 31 Mart itibarıyla sistemdeki toplam yatırım başvurusu tutarı 11 milyon 889 bin 206 lirayı buldu, 11 milyon 739 bin 206 lira yatırım başvurusu başarıyla sonuçlandırıldı.

Yatırım yapılan şirketlerin yüzde 91'i çalışan sayısına göre mikro işletme sayılırken, geri kalanı küçük işletme kategorisinde yer aldı. Yatırım yapılan şirketlerin yüzde 48'ini yazılım ve uygulama-geliştirme, yüzde 17'sini e-ticaret, yüzde 9'unu bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri, yüzde 9'unu veri tabanı faaliyetleri oluşturdu.

Destek verilen yatırımcıların yüzde 59'unun profesyonel beyaz yakalı, yüzde 32'sinin girişimci ve yüzde 9'unun serbest meslek sahibi olduğu görüldü.