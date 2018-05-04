'Genç Emeklilik Planı’yla 100 bin kişiye ulaştı
Anadolu Hayat Emeklilik, 18-25 yaş arasındaki katılımcılara özel sunduğu 'Genç Emeklilik Planı’yla 100 bin kişiye ulaştı. Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) gençler arasında giderek daha da yaygınlaştığını söyleyen Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, “Portföyümüzde artan genç sayısıyla onları daha iyi tanımaya başladık. Ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve hatta sistemi gençlerin beklenti ve ihtiyaçlarıyla daha da iyileştiriyoruz” dedi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, “Katılımcı sayısı her geçen gün artıyor. Genç Emeklilik Planı katılımcı sayısı çok kısa sürede 100 bine ulaştı. Artmaya da devam ediyor. Genç Emeklilik Planımızı satışa sunduğumuz günden bu yana Şirketimizden bireysel emeklilik hesabı açtıran genç katılımcı oranımız ise sektör ortalamasının iki katından fazla” dedi.
Anadolu Hayat Emeklilik’in hali hazırda 25 yaş altındaki aktif katılımcı sayısının toplam katılımcıların içindeki payının giderek arttığını belirten Erkan şöyle devam etti: “Genç Emeklilik Planımızı satışa sunduğumuz 22 Nisan 2015 tarihinden bu yana şirketimizde bireysel emeklilik hesabı açtıran katılımcılarımız arasında 18-25 yaş arasında olanların payı yüzde 14’e yükseldi. Katılımcılarımızın bireysel emeklilik sistemine dahil oldukları yaşa göre ise, 18-25 yaş arasında sisteme dahil olanlar toplam katılımcılarımızın yüzde 19’unu oluşturuyor.”
ÖDEMELERİNİ KENDİLERİ YAPIYOR
'Genç Emeklilik Planı’ndaki aktif katılımcıların plana dahil oldukları ortalama yaşın 21,7 olduğunu belirten Erkan, gençlerin sistemdeki ödeme eğilimleri konusunda ise şu bilgileri verdi: “Genç Emeklilik Planımızdaki aktif katılımcılarımızın sistemde ödedikleri aylık katkı payı 131 TL civarında. Ödemeleri genellikle kredi kartı ve otomatik ödeme talimatı vererek gerçekleştiriyorlar. Katılımcılarımızın yüzde 85’i çalışarak ya da ailelerinden ilgili tutarları talep ederek kendi bütçelerini oluşturup ödemelerini bizzat kendi kartlarından ve hesaplarından yapmaya çalışıyorlar.
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