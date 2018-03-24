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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.03.2018 - 12:36, Son Güncelleme:

Genç çiftçilere hibe sürecek

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Genç çiftçilere hibe sürecek

Genç çiftçilere 30 bin liralık hibe desteği sağlanması uygulaması bu yıl da devam edecek.

Kırsal alanda yaşayanların desteklenmesi amacıyla başlatılan "genç çiftçilere 30 bin liralık hibe desteği sağlanması" uygulamasına bu yıl da devam edilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Tebliğle kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimiyle bunların işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin liraya kadar hibe ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, genç çiftçilerin hazırlayacağı projeler şu konularda olacak:

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi, ipek böceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı, serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı, kapama meyve bahçesi tesisi, fide, fidan, iç ve dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği, kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı, çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim.

Genç çiftçilerin, destekten yararlanması için bugün itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Daha önce Bakanlığın diğer hibe programından faydalanmamış olma şartı da aranıyor.

Destek için ön başvurular, "https://gencciftci.tarim.gov.tr" adresinden yapılacak. Kesin başvurular, genç çiftçilerin proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine şahsen gerçekleştirilecek.

30 BİN LİRAYA KADAR HİBE

Başvurusu kabul edilip, hibe sözleşmesi imzalayarak, belirlenen şartları yerine getiren genç çiftçiye en fazla 30 bin liraya kadar hibe ödemesi yapılacak. Proje, KDV hariç hazırlanacak ve hibe ödemesi buna göre gerçekleştirilecek.

Başvurular, bugünden itibaren 5 iş günü geçtikten sonra başlayacak ve 20 gün devam edecek.

KOMİSYONUN KARARI KESİN OLACAK

Bu başvurular, oluşturulacak genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu tarafından 10 iş günü içinde değerlendirilecek. Komisyonda, vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında, bakanlık il müdürü ve il müdür yardımcısının da aralarında bulunduğu 5 kişi yer alacak. Komisyon, başvuruyu reddedip, hibe sözleşmesini iptal etme hakkına sahip olacak. Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunun aldığı kararlar kesin olarak uygulanacak.

Komisyon tarafından belirlenen listelerde yer alan genç çiftçilerle hibe sözleşmesi imzalanacak.

Genç çiftçi, hibe ödeme taleplerini, yatırıma ait fiili gerçekleşmelerden sonra veya hibe sözleşmesi bitim tarihinden itibaren, 5 iş günü içinde yatırım yerinin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yapacak.

Hibe ödemesi, proje sahibi genç çiftçinin TC kimlik numarasıyla uyumlu olarak Ziraat Bankası tarafından yapılacak. Hibe ödemeleri, Türk lirası olarak gerçekleştirilecek.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanuni faiziyle geri alınacak.

Genç çiftçi, proje içindeki alımları ve amacını, ödemenin yapılmasından sonra 2 yıl süreyle değiştiremeyecek.

Genç çiftçiler, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği proje konularındaki canlı hayvan alımlarını Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacak. İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı proje konusuna esas gider kalemlerinin alımları da Koza Birlik'ten gerçekleştirilecek. Genç çiftçiler, arı yetiştiriciliği ve bal, arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi proje konularına esas gider kalemlerinin alımlarını ise protokol hükümlerince ve alım sözleşmesi kapsamında Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinden yapabilecek.

Öte yandan, Bakanlığın, "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklikle, tebliğe konu tarıma dayalı yatırımların, fiziki olarak tamamlanma tarihi 1 Ekim 2018'den 31 Mayıs 2019'a kadar uzatıldı. Tebliğde geçen, "1 Ekim 2018 tarihinde veya ek süre sonunda fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış olan ancak yasal izinlerini alamamış yatırımlar için ise yatırımcının başvurması halinde 90 günü aşmamak üzere yasal izinleri alabilmesi için süre verilir." cümlesindeki tarih de 31 Mayıs 2019 olarak değiştirildi.

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