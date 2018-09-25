Genç çiftçilere arıcılık desteği

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGenç çiftçilere arıcılık desteği
GeriEkonomi Genç çiftçilere arıcılık desteği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
25.09.2018 - 14:31, Son Güncelleme:

Genç çiftçilere arıcılık desteği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Genç çiftçilere arıcılık desteği

İl Tarım ve Orman Müdürü Özen:"2018 yılında İl genelinde 242 genç çiftçiye, 7 Milyon 260 bin TL destek verilecek."

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından ‘Kırsal Kalkınma Destekleri Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında, 2018 yılında İl genelinde 242 genç çiftçiye 7 Milyon 260 bin TL destek verileceğini ifade eden Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, genç çiftçi desteklemeleri kapsamında 41 genç çiftçinin Arı Yetiştiriciliği ve Arı Ürünleri kapsamında olduğunu belirtti. 

İl genelinde 41 genç çiftçiye Arı Yetiştiriciliği ve Arı Ürünleri kapsamında 1 Milyon 230 bin TL destek verdiklerini kaydeden Özen,  “İl müdürlüğümüzde Antalya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Turan ile birlikte genç çiftçilerimiz 22 yaşındaki Tuğçe Paksoy ve 19 yaşındaki Tunahan Akkelle’ ye Arılı kovanlarının teslimini gerçekleştirdik. Genç çiftçilerimizin yüzlerinde ki ışığı görmek bizim işimizin en gurur verici anı olduğunu itiraf etmek istiyorum” dedi.

 “DİĞER MALZEMELERİNİ TESLİM ETTİK”

İl Müdürü Özen, Akseki, Alanya, Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Kaş, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat ve Serik olmak üzere İl genelinde 2018 yılı içinde 13 İlçede toplam 41 Genç Çiftçiye Arı Yetiştiriciliği ve Arı Ürünleri kapsamında 1 Milyon 230 Bin TL desteğin verileceğini söyledi. Özen “İl müdürlüğümüzde iki genç kardeşimizin arılı kovan, bal süzme makinesi, eritme dinlendirme kazanı ve diğer malzemelerini teslim ettik” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Albayrak'tan çok önemli mesajlar

Çok önemli uyarı! Yanınıza mutlaka poşet alın...

29 Ekim 2020'de bitecek! Günde 80 bin ton..

Cesaretiniz varsa bunları mutlaka yapın! Listede Türkiye'den bir sürpriz