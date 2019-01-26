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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.01.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Gemi inşa sektörü içim Eximbank devrede

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Gemi inşa sektörü içim Eximbank devrede

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, gemi inşa sektörünün ihracatta önemli bir rol oynaması nedeniyle bu alanda faaliyet gösteren firmaların desteklenmesine özel önem verdiklerini belirterek, "Bu çerçevede dünyanın önde gelen bankaları ile kontrgaranti sağlamaları için görüşmeler yapıyoruz." dedi.

Gemi inşa sektörü temsilcileri bir süre önce yaptıkları açıklamada, teminat mektuplarının bazı Avrupa bankaları tarafından kabul edilmemesinden dolayı sıkıntı yaşadıklarını ifade etmiş ve sorunun çözümü için hükümetten destek istemişti.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde yaptıkları çalışmalarla ihracatçıların yolunu açmak için daha çok radikal çözümler geliştirdiklerini söyledi.

Geçen yıl yaptıkları yasal değişiklikle ihracatçılarla doğrudan çalışabilme imkanı getirdiklerine dikkati çeken Yıldırım, teminat mektubu olmadan da kredi verebilir hale geldiklerini hatırlattı.

Yıldırım, yurt dışında da ihracatçılara teminat ve fon enstrümanlarını etkin bir şekilde sunduklarına işaret ederek, zaman zaman yaşanan istisnai sorunları da çözmek için ellerini taşın altına koyduklarını dile getirdi.

Gemi inşa sektörünün ihracatta önemli bir rol oynaması nedeniyle bu sektördeki firmaların desteklenmesine özel önem verdiklerini ifade eden Yıldırım, "Bu çerçevede dünyanın önde gelen bankalarıyla kontrgaranti sağlamaları için görüşmeler yapıyoruz. İlk görüşmemizi gerçekleştirdik, buradan sonuç aldıktan sonra önümüzdeki günlerde bu konuda 5-6 bankayla görüşme planımız var." diye konuştu.

Yıldırım, sektörün sorunlarını çözme gayretlerinin süreceğini belirterek, 2 hafta önce Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliğini ziyaret ettiklerini, Türk Eximbank'ın yeni ürünleri ve uygulamalarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yaptıklarını aktardı.

Toplantıda sektörün talep ve beklentilerini dinlediklerini dile getiren Yıldırım, bu taleplere ilişkin çalışmalara başlandığını bildirdi.

"YABANCI ORTAKLI BANKALAR REKABETÇİ İMKANLAR SUNABİLİR"

İhracatçılar için uluslararası büyük bankalarla hem fonlama hem de ticaretin diğer enstrümanlarında daha yakın çalışmalar yürüteceklerini dile getiren Yıldırım, Avrupa bankaları nezdinde Türk bankalarına yönelik teminat limiti oluşturulmasına katkı vermeye ve işlem bazında değerlendirme yaparak finansman desteği sağlamaya istekli olduklarını söyledi.

Yıldırım, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı ve yabancı ortaklı bankaların bu kapsamda rekabetçi imkanlar sunabileceğini düşündüklerini vurguladı.

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