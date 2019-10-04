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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.10.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Gelişmekte olan ülkelere sermaye akacak

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Gelişmekte olan ülkelere sermaye akacak

IIF tahminlerine göre, bu yıl aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 23 gelişmekte olan ülkeye toplam 96,5 milyar dolarlık net sermeye girişi gerçekleşecek.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, bu yıl gelişmekte olan ülkelere 96,5 milyar dolarlık net sermaye girişi beklenirken, en fazla girişin 67,4 milyar dolarla Hindistan'a olacağı öngörülüyor.

AA muhabirinin IIF tahminlerinden derlediği bilgilere göre, bu yıl Kore, Suudi Arabistan, Rusya, Tayland, Polonya ve Nijerya'da sermaye çıkışı, Hindistan, Çin, Brezilya, Endonezya, Meksika, Arjantin, Güney Afrika, Kolombiya, Şili, Lübnan, Mısır, Filipinler, Ukrayna, Türkiye, Çekya, Malezya ve Macaristan'da sermaye girişi yaşanacak.

Sermaye girişi yaşanması beklenen 17 ülkeye toplam 308,8 milyar dolar nakit akışı öngörülüyor. Öte yandan sermaye çıkışı olacağı öngörülen 6 ülkede para çıkışlarının toplam 212,2 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Böylece bu yıl aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 23 gelişmekte olan ülkeye toplam 96,5 milyar dolarlık net sermeye girişinin gerçekleşmesi bekleniyor.
Gelişmekte olan ülkelere ağustos ayındaki 30,9 milyar dolarlık net sermaye girişinin ardından eylülde de 37,7 milyar dolarlık fon akışının yaşandığı öngörülüyor. Yılın ikinci çeyreğinde toplamda 34,6 milyar dolarlık para çıkışı gerçekleştiği dikkate alındığında, söz konusu toparlamada, gecikmeli talebin etkili olduğu belirtiliyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin mayıs ayında bozulan algının ikinci çeyrekteki sermaye çıkışında etkili olduğu vurgulanırken, ticaret geriliminin artması durumunda sermaye çıkışlarının daha fazla tetikleneceğine işaret edildi.

TÜRKİYE'YE 5,4 MİLYAR DOLARLIK FON AKACAK

Bu yılın sonunda gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla sermaye girişinin Hindistan'a gerçekleşmesi bekleniyor. Hindistan'a geçen yıl 61,9 milyar dolarlık sermaye girişi yaşanırken, 2019 sonunda bu rakamın 67,4 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Hindistan'ın ardından en fazla sermaye girişinin 50,9 milyar dolarla Çin'e, 34,9 milyar dolarla Brezilya'ya, 34,6 milyar dolarla Endonezya'ya, 23,1 milyar dolarla Meksika'ya ve 18,6 milyar dolarla da Arjantin'e olması bekleniyor.

Yıl sonunda Güney Afrika'ya 14,6 milyar dolar, Kolombiya'ya 13,6 milyar dolar, Şili'ye 9,8 milyar dolar, Lübnan'a 9 milyar dolar, Mısır'a 7,3 milyar dolar, Filipinler'e 7,2 milyar dolar, Ukrayna'ya 5,8 milyar dolar, Türkiye'ye 5,4 milyar dolar, Çekya'ya 3,4 milyar dolar, Malezya'ya 2 milyar dolar ve Macaristan'a 1,2 milyar dolar para girişinin gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

EN FAZLA SERMAYE ÇIKIŞI BEKLENTİSİ KORE'DE

IIF tahminlerine göre, bu yılın sonunda gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla sermaye çıkışı Kore'de yaşanacak. Kore'den sermaye çıkışının 59,7 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Kore'nin ardından en fazla nakit çıkışının 57,6 milyar dolarla Suudi Arabistan'da ve 57,3 milyar dolarla da Rusya'da yaşanacağı öngörülüyor.

Tayland 30 milyar dolarlık, Polonya 4,5 milyar dolarlık ve Nijerya da 3,2 milyar dolarlık sermaye çıkışı yaşanması beklenen ülkeler arasında yer alıyor.

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