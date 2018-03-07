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Geliri az vergisi eşit

Hürriyet Haber
07.03.2018 - 22:44 | Son Güncelleme:

TÜRKONFED’in raporuna göre 2002-2013 ortalamasında erkeklerden yüzde 12 daha az gelir elde eden kadınlar erkeklerle eşit vergi ödedi. Ve bu durum kadın istihdamını olumsuz etkilediği gibi teşvikleri de zorlaştırıyor.

TÜRK Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) İş Dünyasında Kadın Raporu'na göre, Türkiye’de erkeklerden az kazanan kadınların eşit vergi yüküne sahip olması kadın istihdamını olumsuz etkiledi. Bünyesinde 39 kadın derneği bulunduran TÜRKONFED'in, "3. İş Dünyasında Kadın: Sorunlar, Çözümler ve Öneriler” başlıklı raporu açıklandı. Kadının ekonomik ve sosyal hayatta daha etkin var olabilmesi için çözüm önerileri sunulan rapora göre, 2007’de yüzde 23 olan kadınların iş gücüne katılım oranı, 2016 yılında yüzde 32.4’e yükseldi. Artış yaşansa da bu oran yine de AB ortalaması olan yüzde 51.6’nın oldukça altında kaldı. Ayrıca 1.3 milyon civarında kadının çocuk bakımı nedeniyle iş gücüne katılamadığını ortaya koyan rapora göre, 2002-2013 ortalamasında kadınlar erkeklerden yüzde 12 daha az ücret geliri elde ederken, aynı vergiyi ödedi. Raporda sunulan çözüm önerilerinde sosyal güvenlik programlarının kadınların çalışmasını teşvik edecek şekilde geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

2 MİLYON FIRSATI

TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, rapora ilişkin değerlendirmesinde, sürdürülebilir kalkınmanın ancak kadının ekonomik hayata aktif katılımıyla mümkün olacağını vurguladı.  Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Karadeniz ise Türkiye’nin, kadın istihdamını son 10 yılda en fazla artıran ülkeler arasında olduğunu vurguladı. Son 10 yılda İŞKUR’un düzenlediği aktif iş gücü programlarına katılan yaklaşık 2.8 milyon kişinin yarısını kadınların oluşturduğunu belirten Karadeniz, “İŞKUR’a başvuran ve İŞKUR kanalı ile işe giren kadınların oranı yükseliyor. Bununla birlikte ücretli çalışan kadınların haftalık çalışma süresi halen çok uzun. Kadınların haftalık çalışma süresini 45 saate düşürerek 2 milyon ilave istihdam sağlayabiliriz” dedi.

Etiketler: TÜRKONFED , Tarkan Kadooğlu , gazetehaberleri
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