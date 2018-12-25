"Gelir vergisi kesintileri yüzde 15 ile sabitlenmeli"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri"Gelir vergisi kesintileri yüzde 15 ile sabitlenmeli"
GeriEkonomi "Gelir vergisi kesintileri yüzde 15 ile sabitlenmeli"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
25.12.2018 - 12:16, Son Güncelleme:

"Gelir vergisi kesintileri yüzde 15 ile sabitlenmeli"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Gelir vergisi kesintileri yüzde 15 ile sabitlenmeli"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, gelir vergisi tarifelerine ilişkin, "Matrahlar eş değerli şekilde güncellenmeli ve kamu görevlilerinin kayıplarının önüne geçilmeli. Burada matrahı bırakalım. Yapılabilecek tek şey, gelir vergisi kesintilerinin yüzde 15 ile sabitlenmesi ve bu anlamda mali kayıpların önüne geçilmesidir." dedi.

YALÇIN, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu görevlilerinin ek gösterge sistematiğinde bir çarpıklık olduğunu, toplu sözleşme süreçlerinde bu konuyu masaya taşıdıklarını söyledi. 

Bütün kamu görevlilerinin 3600 ek gösterge taleplerini karşılayabilecek bir sistematik önerisinde bulunduklarını dile getiren Yalçın, şöyle devam etti: 

"Herkesin ek göstergesi 600 puan yükseltilerek bu anlamdaki skala bozukluğu düzeltilsin, amir ve mahiyetinde çalışan arasındaki ek gösterge farklılıkları giderilsin diye bir çalışma öngörmüştük. Cumhurbaşkanımızın 24 Haziran seçimlerinde öğretmen, hemşire, polis ve din görevlisi eksenli 4 meslek grubu üzerinden özellikle 3600 ek gösterge vaadinde bulunmuş olması kamu görevlilerinin umudunu artırmıştır. Ek gösterge taleplerinin bütün kamu görevlilerini içine alacak şekilde bir çerçeveye oturtulması ve mahiyetin bu anlamda genişletilmesini talep ediyoruz." 
Yalçın, 100 günlük eylem planında 3600 ek göstergenin konulmuş olmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Bütün kamu görevlilerinde beklenti bu anlamda artırmıştır. Bunun dikkate alınması gerektiğini ifade ediyoruz. Memur-Sen ailesi olarak, kamuyu bütüncül olarak görerek, buna ilişkin bir hazırlık süreci geçirdik. Raporlaştırdığımız çalışmayı muhataplarıyla buluşturuyoruz. Burada da aynı mantaliteyi esas alıyoruz. Bütün kamu görevlilerinin bu anlamda memnun olabileceği bir çerçeveyi düşünüyoruz." diye konuştu. 

"VERGİ MATRAHLARINDAN KAYNAKLI KAYIPLARIN DÜZELTİLMESİ GEREKİYOR"

Kamu görevlilerinin vergi dilimiyle ilgili yaşadıkları kayıplara dikkati çeken Yalçın, bu kesimin yüzde 15'lik vergi dilimini birkaç ay içinde aşıp, yüzde 20-27'lik vergi dilimi bandına takıldıklarında ciddi anlamda kayıplar yaşadığını söyledi. 

Bunun "kaşıkla verilen zammın kepçeyle geri alınmasına neden olduğunu" savunan Yalçın, şunları kaydetti: 

"Gelir kayıplarının olduğu bir zemini yaşıyoruz. Kamu görevlilerine ilişkin vergi matrahlarından kaynaklı kayıpların düzeltilmesi gerekiyor. Hükümet yeniden değerleme oranlarını belirlerken yüzde 23'lük rakamlar ortaya koyuyor ama kamu görevlilerinin durumuna baktığımızda aynı yaklaşım gösterilmiyor. Matrahlar eş değerli şekilde güncellenmeli ve kamu görevlilerinin kayıplarının önüne geçilmeli. Burada matrahı bırakalım. Yapılabilecek tek şey gelir vergisi kesintilerinin yüzde 15 ile sabitlenmesi ve bu anlamda mali kayıpların önüne geçilmesidir. Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda (KPDK) buna özellikle vurgu yaptık. 2019'un ilk KPDK'si mart ayında olacak. Orada da aynı konuyu gündeme getireceğiz. Nihayetinde de ağustos ayında toplu sözleşme masası kurulacak. Orada buna ilişkin bir hüküm çıkarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." 

Hükümetin bu talebin imzaya dönüşmesine hazırlıklı olması gerektiğini belirten Yalçın, şöyle dedi: 

"Kamu görevlileri vergi diliminin sıkıntısını yaşıyor. Enflasyon rakamlarının yüksek çıkmasından kaynaklı olarak 2 yıllık toplu sözleşme sürecinde imza altına aldığımız rakamların üzerinde bir enflasyon gerçekleşti. Türkiye'de ekonomideki dalgalanma, dolar, kur ve dış müdahale operasyonları yüzünden bir enflasyon makası oluştu. Bu makas dolayısıyla da kamu görevlilerinin alım gücü düştü. Onun için ocak ayında yapılacak enflasyon farkı ödemesi ile aradaki tazminat kısmının sağlanması gerekiyor. Eylül ve ekim ayından itibaren yüzdelik dilimi geçen enflasyon rakamları dolayısıyla ortada bir mali kayıp var. Bunun telafi edilmesi gerekiyor." 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle