Gelir vergisi beyannamelerinde son gün ne zaman? Hazır Beyan sistemi nedir?
Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefinin, geçen yıla ait yıllık gelir vergisi beyannamelerini bugün vermesi gerekiyor. Peki, bu kapsamda kullanılabilecek olan hazır beyan sistemi nedir ve nasıl kullanılır? İşte, hazır beyanname hakkında detaylı bilgiler
Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen yaklaşık 1 milyon 880 bin gelir vergisi mükellefiyle evini veya iş yerini kiraya veren yaklaşık 1,5 milyon kişinin, geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini bugün gün sonuna kadar vermesi gerekiyor.
Mart başında başlayan gelir vergisi beyanname verme dönemi bugün sona eriyor. Yaklaşık 1 milyon 880 bin mükellef, bugün saat 23.59'a kadar geçen yıla ilişkin gelirleri için beyanname verecek.
Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2017'ye ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda gönderecek.
Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler de yıllık gelir vergisi beyannamelerini bugün gün sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) Hazır Beyan Sistemi üzerinden 7/24 esasına göre online verebilecek.
Hazır Beyan Sistemi'ne, GİB'in internet sitesinden veya akıllı telefonlara indirilen mobil uygulamadan ulaşılabiliyor.
Hesaplanan gelir vergisi, ilgili mevzuat gereği mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeniyor ancak bu yıl 31 Mart, cumartesiye denk geldiği için, ilk taksit ödemesinin son günü 2 Nisan Pazartesi olarak planlandı.
Mükellefler vergilerini, yetkili banka şubelerine, bağlı oldukları vergi dairesine ve vergi dairesinin bildirilmesi şartıyla herhangi bir vergi dairesine bugün gün sonuna kadar ödeyebilecek.
Ayrıca, Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisinin, GİB'in internet sitesi veya Hazır Beyan Mobil Uygulaması üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartlarıyla ödenmesi mümkün bulunuyor.
Yaşlı ve engellilere evde yardım hizmeti
Gelir İdaresi Başkanlığı, kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş mükelleflerle engelliliği veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek mükellefleri de düşündü.
Bu durumdaki mükellefler, Vergi İletişim Merkezi'ni (444 0 189) arayarak randevu talep etmeleri halinde adreslerine gidilerek beyannamelerini doldurmalarına yardımcı olunuyor.
Alışveriş merkezlerinde beyanname masası
Ödemeler için pek çok alışveriş merkezinde stantlar ve beyanname masaları bulunuyor. Mükellefler buralarda gelirlerini Hazır Beyan Sistemi'nden beyan edebiliyor. Vergi dairesi ekipleri, mükelleflere bugün da hizmet verecek.
Yapılandırma taksitleri
Öte yandan, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 5. taksit ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 7. taksit ödeme süreleri de bugün sona erecek.
HAZIR BEYAN SİSTEMİ NEDİR?
Hazır Beyan Sistemi, ücret, kira, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınıza ilişkin Gelir Vergisi Beyannamenizin önceden hazırlanarak onayınıza sunulduğu sistemdir.
Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde edenler bu sistemden yararlanamamaktadır.
Sisteme giriş yaparak, önceden hazırlanmış olan beyannamenizi kontrol edip, istediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra beyannamenizi onaylayabilirsiniz.
İlk defa beyanname verecek olsanız dahi, vergi dairesine gitmeden Hazır Beyan Sistemi ile beyannamenizi verip, verginizi ödeyebilirsiniz.
Beyannamenizin onaylanmasının ardından verginizi, Hazır Beyan Sistemi üzerinden kredi kartınızla, internet bankacılığı, banka şubeleri ya da vergi dairelerinden ödeyebilirsiniz.
Sadece kira geliri elde etmiş iseniz, ne kadar vergi ödemeniz gerektiğini kolayca hesaplayabilirsiniz.
KİRA VERGİSİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
BEYANNAME VERİP VERMEYECEĞİNİZİ SİSTEM ÜZERİNDEN SORGULAYIN
Elde ettiğiniz kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin olarak beyanname vermeniz gerekip gerekmediğini gelir elde ettiğiniz takvim yılını seçip ilgili alanlara gelir tutarını yazarak öğrenebilirsiniz.
Diğer yandan Gelir Vergisi Kanununun 85. maddesinin 2. fıkrası gereğince tacirlerle çiftçiler ve serbest meslek erbabı, ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden kazanç temin etmemiş olsalar bile yıllık beyanname vermek zorundadırlar.
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