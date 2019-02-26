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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.02.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

Gelir vergisi beyanname verme süresi uzatıldı

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Gelir vergisi beyanname verme süresi uzatıldı

Basit usul gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi 28 Şubat'a kadar uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına gelen yoğun talep nedeniyle, süresi dün sona eren muhtasar beyannameler ile damga ve katma değer vergilerinin beyannameleri bugün gün sonuna kadar verilebilecek. 

Ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2018 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi ise 28 Şubat günü sonuna kadar uzatıldı. 

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödemeleri gerekiyor. 
Defter-Beyan Sistemi kapsamında yer alan mükellefler tarafından 2019-Ocak dönemine ilişkin olarak dün yapılması gereken kayıtlar da 15 Mart'a kadar yapılabilecek. Söz konusu beyannameler, mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecek. 

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