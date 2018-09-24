Gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıklandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıklandı
GeriEkonomi Gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
24.09.2018 - 10:50, Son Güncelleme:

Gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıklandı

En yüksek gelir 2017 yılında TR10 (İstanbul) bölgesine ait oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2017 yılında 21 bin 577 TL iken, İBBS ikinci düzey bölgeleri itibarıyla en yüksek olduğu bölge, 30 bin 895 TL ile TR10 (İstanbul) Bölgesi oldu. Bu bölgeyi, 26 bin 679 TL ile TR51 (Ankara) Bölgesi ve 26 bin 213 TL ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi izledi.

Ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise 9 bin 872 TL ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt), 10 bin 30 TL ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) ve 10 bin 878 TL ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) şeklinde sıralandı.

GELİR EŞİTSİZLİĞİ EN DÜŞÜK BÖLGE TRA1 (ERZURUM, ERZİNCAN, BAYBURT) OLDU
Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade etmektedir. Gini katsayısı Türkiye’de 2017 yılı itibarıyla 0,405 iken, bu değerin en düşük olduğu bölgeler; 0,290 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt), 0,299 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) ve 0,316 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) ve TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) bölgeleri oldu. Gini katsayısının en yüksek olduğu bölgeler ise 0,443 ile TR10 (İstanbul), 0,392 ile TR62 (Adana, Mersin) ve 0,387 ile TR31 (İzmir) oldu.

 P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanmaktadır. Buna göre 2017 yılında Türkiye'deki en zengin yüzde 20'lik grubun geliri en yoksul yüzde 20'lik grubun gelirinin 7,5 katı oldu. P80/P20 oranının en yüksek olduğu bölgeler; 8,2 ile TR10 (İstanbul), 7,1 ile TR62 (Adana, Mersin) ve 6,8 ile TR31 (İzmir) oldu. Bu oranın en düşük olduğu bölgeler ise 4,3 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt), 4,4 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) ve 4,6 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgeleri oldu.

GÖRELİ YOKSULLUK ORANI EN DÜŞÜK BÖLGE TRC1 (GAZİANTEP, ADIYAMAN, KİLİS) OLDU
Her bölge için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; yüzde 13,2 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur), yüzde 12,4 ile TR62 (Adana, Mersin) ve yüzde 12,3 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale) oldu. Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 5,3 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis), yüzde 5,7 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) ve yüzde 5,8 ile TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) bölgeleri şeklinde sıralandı.

 Diğer bir yoksulluk sınırı olan medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak hesaplanan gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; yüzde 19,9 ile TR62 (Adana, Mersin), yüzde 19,7 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) ve yüzde 18,8 ile TR10 (İstanbul) oldu.
Bu oranın en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 11,7 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) ve TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak), yüzde 12,1 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) ve yüzde 13,1 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgeleri oldu.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Otomotiv sektörüne vergi müjdesi

Son dakika... Dolar ve Euro güne böyle başladı

Gözler bir milyar dolarlık fuarda! İlkler yaşanacak

Dünya karıştı, ünlü markaya büyük tepki! 3330 TL'ye 'fakir' ayakkabısı