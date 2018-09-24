Gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2017 yılında 21 bin 577 TL iken, İBBS ikinci düzey bölgeleri itibarıyla en yüksek olduğu bölge, 30 bin 895 TL ile TR10 (İstanbul) Bölgesi oldu. Bu bölgeyi, 26 bin 679 TL ile TR51 (Ankara) Bölgesi ve 26 bin 213 TL ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi izledi.

Ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise 9 bin 872 TL ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt), 10 bin 30 TL ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) ve 10 bin 878 TL ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) şeklinde sıralandı.

GELİR EŞİTSİZLİĞİ EN DÜŞÜK BÖLGE TRA1 (ERZURUM, ERZİNCAN, BAYBURT) OLDU

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade etmektedir. Gini katsayısı Türkiye’de 2017 yılı itibarıyla 0,405 iken, bu değerin en düşük olduğu bölgeler; 0,290 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt), 0,299 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) ve 0,316 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) ve TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) bölgeleri oldu. Gini katsayısının en yüksek olduğu bölgeler ise 0,443 ile TR10 (İstanbul), 0,392 ile TR62 (Adana, Mersin) ve 0,387 ile TR31 (İzmir) oldu.

P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanmaktadır. Buna göre 2017 yılında Türkiye'deki en zengin yüzde 20'lik grubun geliri en yoksul yüzde 20'lik grubun gelirinin 7,5 katı oldu. P80/P20 oranının en yüksek olduğu bölgeler; 8,2 ile TR10 (İstanbul), 7,1 ile TR62 (Adana, Mersin) ve 6,8 ile TR31 (İzmir) oldu. Bu oranın en düşük olduğu bölgeler ise 4,3 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt), 4,4 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) ve 4,6 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgeleri oldu.

GÖRELİ YOKSULLUK ORANI EN DÜŞÜK BÖLGE TRC1 (GAZİANTEP, ADIYAMAN, KİLİS) OLDU

Her bölge için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; yüzde 13,2 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur), yüzde 12,4 ile TR62 (Adana, Mersin) ve yüzde 12,3 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale) oldu. Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 5,3 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis), yüzde 5,7 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) ve yüzde 5,8 ile TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) bölgeleri şeklinde sıralandı.

Diğer bir yoksulluk sınırı olan medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak hesaplanan gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; yüzde 19,9 ile TR62 (Adana, Mersin), yüzde 19,7 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) ve yüzde 18,8 ile TR10 (İstanbul) oldu.

Bu oranın en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 11,7 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) ve TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak), yüzde 12,1 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) ve yüzde 13,1 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgeleri oldu.