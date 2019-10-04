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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.10.2019 - 21:48, Son Güncelleme:

Gelir İdaresi Başkanlığından "3,9 milyon kişinin banka hesabı bloke oldu" iddiasına açıklama

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Gelir İdaresi Başkanlığından "3,9 milyon kişinin banka hesabı bloke oldu" iddiasına açıklama

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), bir gazetede yayımlanan "Vergi daireleri öğrencilerin hesabına çöktü: 3,9 milyon kişinin banka hesabı bloke oldu" başlıklı haberin, herhangi bir somut olaya dayanmadığı, yanlış ve yanıltıcı bilgi içerdiği açıklandı.

Başkanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, vergi dairelerinin, süresinde ödenmeyen kamu alacaklarının tahsiliyle görevli kuruluş olduğu ve takip işlemlerinin Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna dayanılarak, hukuk kurallarına uygun sürdürüldüğü vurgulandı.

İlgilisine haber verilmeden doğrudan icra işlemlerinin başlatılamayacağı, haber verme işleminin borcun ödenmesi gerektiğini belirten ödeme emri bulunan belgenin tebliğiyle yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle haberde belirtildiği gibi borçlusunun haberi olmadan 3.9 milyon kişinin banka hesaplarına haciz uygulandığı iddiası tamamen gerçek dışıdır. Haberde, vergi dairelerinin, öğrencilerin banka hesaplarına çöktüğünden bahsedilmekte. Öncelikle belirtmek gerekir ki öğrenim kredisi borçları, öğrenciler okulu bitirmeden takip edilen bir alacak değildir. Öğrenim tamamlandıktan belli bir süre sonra kredi borçları ödenmemiş ise vergi dairelerine bildirilir ve bu bildirim sonrası takip işlemleri başlar. Dolayısıyla öğrencilerin haberde geçen tabirle, banka hesaplarına herhangi bir çökme söz konusu değildir. Herhangi bir somut olaya dayanmayan, geniş toplum kesimlerini ilgilendiren bu tip borçların takibinde her zaman mükellef hukuku gözetilerek işlem yapan Başkanlığı yıpratmaya yönelik yanıltıcı ve kışkırtıcı haberle ilgili hukuki yollara başvurulacaktır."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (04.10.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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