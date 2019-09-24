Gelir dağılımı en adil bölge Doğu Marmara

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGelir dağılımı en adil bölge Doğu Marmara
GeriEkonomi Gelir dağılımı en adil bölge Doğu Marmara
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
24.09.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Gelir dağılımı en adil bölge Doğu Marmara

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gelir dağılımı en adil bölge Doğu Marmara

2018 yılında Doğu Marmara, gelir dağılımında en adil bölge olurken, İstanbul ise gelir dağılımında en adaletsiz bölge olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması verilerinden derlediği bilgiye göre, 2018'de gelir dağılımı en adil bölge Doğu Marmara bölgesi olarak kayıtlara geçerken, bir önceki yıla göre gelir dağılımı en hızlı düzelen bölge ise Ortadoğu Anadolu bölgesi oldu.

Bir ülkede milli gelir dağılımının eşit olup olmadığını ölçmeye yarayan ve sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1'e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eden gini katsayısına göre, 2018'de gelir dağılımı en adil bölge 0,334 gini katsayısı ile Doğu Marmara olarak kayıtlara geçti. Bu bölgeyi 0,335 gini katsayısı ile Doğu Karadeniz, 0,341 gini katsayısı ile Orta Anadolu ve Batı Karadeniz izledi.

İstanbul bölgesi ise aynı dönemde 0,444'lik gini katsayısıyla gelir dağılımındaki en adaletsiz bölge olurken, Türkiye'nin 0,408 olan gini katsayısının üzerinde olan tek bölge olarak belirlendi. İstanbul'u Batı Marmara ve Akdeniz bölgeleri takip etti.

3 BÖLGEDE İYİLEŞME GÖZLENDİ

Geçen yıl bir önceki yıla göre 3 bölgenin gelir dağılımında iyileşme olurken, 9 bölgenin ise gelir dağılımında bozulma meydana geldi.
2018'de 2017'ye göre gini katsayısı yüzde 4,1 azalışla 0,369'dan 0,354'e gerileyen Ortadoğu Anadolu bölgesi gelir adaletsizliğinin en hızlı düzeldiği bölge olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde gelir dağılımı en fazla bozulan bölge ise gini katsayısı yüzde 6,8 artışla 0,346'ya yükselen Kuzeydoğu Anadolu bölgesi oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bu pide için kilometrelerce uzaktan geliyorlar
Dev köprü ile ilgili önemli karar! Geçişlere düzenleme geldi
Çok uluslu Metito, Türk kimya şirketini satın aldı
Bu çekirdeğin kilosu 5 bin lira! Tanesi 5 lira...