TÜRK hazır giyim sektörü 2018’de adeta yurtdışına çıkarma yapıyor. Birçok marka Avrupa’dan Afrika’ya kadar dünyanın birçok ülkesinde yeni mağazalar açıyor. Sektörün duayen ismi Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, “Bu daha başlangıç. Herkes Türk markalarının zaferini görecek. Artık gelecek Türk markalarının” diyor. “Önümüzdeki 10 yıl Türk hazır giyiminin olacak” diyen Kiğılı, “Biz de yurtdışı stratejilerimizi hazırladık. 5 yılda açacağımız 150 yeni mağazanın 100’ünün yurtdışında olmasını hedefliyoruz” dedi.

AVRUPALI KORKUYOR

Erkek hazır giyim sektöründe önemli çalışmalara imza attıklarını dile getiren Kiğılı, şöyle devam etti: “1938 yılında başlayan 80 yıllık maceranın 52 yılında bizzat ben bulundum. 1965 yılında babamdan Sultanhamam’daki kumaş mağazasını devraldığımda, mağazanın metrekaresi 100, çalışan kişi sayısı 5’ti. Bugün ise Türkiye’de 225 mağazayla 50 bin metrekarede, yaklaşık 2000 çalışanımızla hizmet veriyoruz. Bugün artık Türkiye’de gidecek pek fazla yerimiz kalmadı. 67 ilde mağazalarımızla hizmet veriyoruz. Tüm illerde de ürünlerimiz satılıyor. Bundan sonra yurtdışında hızlanma vakti geldi. Türkiye 8-10 markasıyla Avrupa pazarlarında olacak. Avrupalı markalar bize çok şey öğrettiler, rekabeti öğrettiler. Ama bugün bizim çok büyük üstünlüğümüz var. Çok hızlı karar veriyoruz, modayı hızlı takip ediyoruz, mağazacılığı çok iyi biliyoruz. Her marka ciddi anlamda büyüyor ve Avrupa’dan hiçbir eksiğimiz yok. Hatta Avrupa Türk hazır giyiminden korkmaya başladı.” Kiğılı, şöyle devam etti: “Hızlı bir şekilde Avrupalılaşan, Avrupa Birliği ile bütünleşen Balkan ülkeleri büyük potansiyeller barındırıyor. Sırbistan, Hırvatistan, Makedonya, Slovakya, Slovenya, Polonya, Macaristan gibi ülkelerde Türk markalarını daha çok göreceksiniz.”

YURTDIŞINDAKİ ALGIYI DEĞİŞTİRECEĞİZ

KİĞILI CEO’su Hilal Suerdem, markanın önümüzdeki dönemde büyük yatırımlara imza atacağını belirterek, “Yurtdışındaki algımızı, ‘Made in Turkey’ yerine ‘Brand of Turkey’ olarak değiştireceğiz. Çünkü biz Türkiye’nin markasıyız. 2017’de zor bir yıl geçirdik. İnsanların alım güçlerine uygun şekilde hizmet verdik. Bunu yaparken kendi yatırımlarımızda dikkatli davrandık. Bazı mağazalarımızı kapattık, yeni mağazalar da açtık. Sonuçta kar etmeyi başardık” dedi.