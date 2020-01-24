Gelecek ısı pompasında

Kullanıcılar özellikle evlerindeki ısıtma ve soğutma istemlerini tercih ederken bu cihazların ne kadar tasarruf sağladığına da dikkat ediyor. Tasarruf oranı yüksek cihazların Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için çok kritik bir role sahip olduğunu söyleyen Vaillant Group Türkiye CEO’su Alper Avdel, “Artık hane halkı için en önemli gündem maddesi tasarruf. Vatandaşlar da tasarruf yaparken daha az kullanma yoluna gitmeden önce teknolojik yeniliklere odaklanmak istiyor” dedi.

YILLIK 500 LİRA TASARRUF

Türkiye’nin yakın dönemde ErP yönetmeliği ile eski tip kombi ve kazan kullanımına bir nokta koyarak hem enerji tüketiminde hem de çevreyi koruma adına önemli bir adım attığını söyleyen Avdel, “Ülke olarak burada yeni nesil kombi ve kazanlara geçerek yılda milyarlarca lirayı bulan bir parayı ülke içinde tutmuş oluyoruz. Yüksek emisyona sahip bu eski tüp ürünlerin pazardan kalkmasıyla daha çevreci ürünlerin kullanımı yaygınlaşıyor. Bu her vatandaş için de yıllık 500 lira gibi bir tasarruf miktarına denk geliyor. Bir kombinin 15 yıl ortalama kullanım ömrü olduğu düşünüldüğünde bu para gerçekten önemli bir yer tutuyor” diye konuştu.

MALİYET DÜŞÜYOR

Artık tüketicilerin üreticilerden yüksek teknolojili ve tasarruflu ürünler beklediğini dile getiren Avdel, “Bunlardan en önemlisi ısı pompası ürünleri. Gelecek orada. Isı pompaları çok düşük enerji tüketimine sahip olduğu için vatandaşa ve çevreye çok fayda sağlıyor. Isı pompaları ilk piyasaya çıktığında yatırım maliyeti çok yüksekti. Her teknolojide olduğu gibi zamanla bir maliyet düşüşü söz konusu. Özellikle doğalgazın olmadığı bölgelerde daha hızlı yayılma gösteriyor” şeklinde konuştu.

SIFIR ENERJİ TÜKETİMİ

Dünyada ısı pompasının hızlı gelişim gösterdiği ülkelerde devlet teşviklerinin çok destekleyici olduğunu ifade eden Avdel, şöyle devam etti: “Kombi 4 bin lirayken ısı pompaları şu anda 22 bin lira seviyesinde ama hızlı bir düşüş söz konusu. Bu istemler çatı tipi güneş santralları sistemleri ile entegre olduğu zaman ortaya sıfır enerji tüketimine sahip konutlar ortaya çıkıyor. Biz de bu konuların üzerinde çalışıyoruz. Çatı tipi sistemlerden hem sıcak suyun elde edilmesi hem de elektriğin elde edilmesi ile tüketiciler fatura derdinden kurtuluyor. Aynı zamanda çatı tipi santrallardan elde edilen elektrikle ısı pompasının ihtiyaç duyduğu az miktarda enerji de sağlanmış oluyor.”