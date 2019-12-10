‘Gelecek elektriklide'

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, önümüzdeki 10-15 yıllık süreçte, elektrikli araç üretiminin geleneksel araç üretimini yakalayacağına dikkat çekti. Türkiye otomotiv endüstrisi ve pazarının da benzer bir trend ile şekillenmesinin beklenebileceğini söyleyen Varank, “Türkiye’nin yerli otomobil projesi, bu ana trendi baz alan bir iş modeline göre yürütülüyor. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yurtiçine ve yurtdışına dengeli bir satış öngörüsü ile 2022 yılında üretime başlayarak üretim kapasitesini yıllar içerisinde artırmayı planlıyor” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sorduğu sorulara yazılı olarak karşılık veren Bakan Varank, şunları kaydetti: “Otomotiv sektörü, teknolojide yaşanan gelişmeler ile birlikte hızlı bir dönüşüm içine girdi. Sektörün geleceğine ilişkin öngörüler, elektrikli ve otonom araçların üretimdeki ağırlığının hızlı bir şekilde artacağını ortaya koyuyor. Özellikle önümüzdeki 10-15 yıllık süreçte, elektrikli araç üretiminin geleneksel araç üretimini yakalayacağı tahmin ediliyor. Türkiye otomotiv endüstrisi ve pazarının da benzer bir trend ile şekillenmesi beklenmekte. Çeşitli araştırma kuruluşları ve sektör aktörleri de, bu çerçevede Türkiye pazarı için bazı tahminler oluşturmuş ve bu gelişimi rakamlar üzerinden öngörmeye çalışmıştır.”

BU MODELE GÖRE

Türkiye’nin yerli otomobili projesi, bu ana trendi baz alan bir iş modeline göre yürütüldüğünü hatırlatan Varank, “Yerli otomobil projesinin üstlenicisi konumundaki TOGG, yatırım ve üretim planlamasında iç pazara dair pazar tahminlerini göz önünde bulunduruyor. Bunun yanında, projenin iş planında ihracat potansiyeli de önemli bir unsur olarak yer alıyor. TOGG, yurtiçine ve yurtdışına dengeli bir satış öngörüsü ile 2022 yılında üretime başlayarak üretim kapasitesini küresel rekabette söz sahibi olma hedefiyle yıllar içerisinde artırmayı planlıyor” ifadelerini kullandı.

FİKRİ mülkiyet haklarına Türkiye’nin sahip olduğu, küresel ölçekte rekabet edecek bir otomobil markası yaratma hedefiyle Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ortaklığıyla 25 Haziran 2018’de Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ (TOGG) kurulmuştu.

TÜRKİYE ÖN PLANA ÇIKACAK



HÜRRİYET Ankara bürosuna eylül ayında konuk olan Varank şunları söylemişti: “TOGG, aralıkta yürüyen prototipi Türkiye’ye sunmak istiyor. İmkan olursa Cumhurbaşkanımız kullansın istiyoruz. Bilişim Vadisi’nde TOGG’un bir Ar-Ge merkezi yatırımı var. Ekimde yerleşmeye başlayacaklar. Kamu olarak destek veriyoruz ama bu bir ticari proje, onlar bu işi yürütüyorlar. Cumhurbaşkanımız da bu işin çok uzamasından elbette ki rahatsız. O da bir an önce tamamlanarak, prototipten sonra bu ürünün üretilip satılmasını istiyor. Bunu Türkiye için de, yerli bir otomobilin oluşturulması açısından da ‘devrim’ niteliğinde görüyor. 2022’de ilk araç çıktığında Türkiye bölgesinde bu segmentte ilk elektrikli otomobili üretmiş olarak ön plana çıkacak” dedi.