Erdoğan'dan yerli otomobil mesajı: Geleceğin teknolojisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Bilişim Vadisinin resmi açılışı ile Türkiye’nin yerli otomobilinin ön gösterim araçlarının tanıtım töreninde konuştu. “Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız, devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler” diyen Erdoğan, “Devrimin hikâyesi aynı zamanda bize hayallerimizin nasıl kabusa dönüştürüldüğünün de örneğidir. Daha önce uçak yapan, motor geliştiren, silah üreten müteşebbislerimizin başına ne geldiyse, Devrimin başına da aynısı gelmiştir. Kimin adına çalıştığı, kimin sesi olduğu, kimin çıkarını koruduğu artık gün gibi aşikar olan birileri çıkıp, diğer projeler gibi bunu da hem psikolojik hem fiili olarak sabote ettiklerini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayseri’deki uçak fabrikasına sipariş verilmesine, dışarıdan alınan siparişlerin de ihraç edilmesine engel olan zihniyetin, bugün de faaliyette olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Zor şartlarda kurduğu fabrikasında hayranlıkla üretimler yapan kişiyi, fabrikasıyla beraber havaya uçuranların amacının ne olduğunu, zaman içerisinde hep birlikte gördük. Türkiye’nin kendi motorunu üretmesi için canlarını dişine takarak çalışanların emeklerini zayi edenler, aynı kafayla bugün de bizim karşımıza çıkıyor. Devrim otomobili için harekete geçildiğinde, ‘Türkler otomobil üretemez’ diye bir kampanya başlattılar. İşin ilginç yani dönemin sanayi bakanının da kampanyaya katılmış olmasıdır.

ALKIŞLAYARAK KARŞILADILAR

Yerli otomobilin hem teknolojik olarak üretilemeyeceğini, hem de yeterli pazarı olmadığını söyleyenler, birkaç yıl sonra Batılı firmaların ülkemizde kurdukları otomobil fabrikalarını alkışlayarak karşılamışlardır. Halbuki tam da otomobil piyasasının canlanmaya başladığı bir dönemde bu teşebbüs başarı ile hayata geçirilebilseydi, bugün Türkiye, bambaşka bir yerde olurdu. Gümüş motor teşebbüsünden 65 yıl sonra, hala motorumuzu kendimiz üretemiyor olmanın sancılarını çekiyoruz. Bu vesile ile ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan, sanayileşme fikrinin yılmaz savunucusu Necmettin Erbakan hocamızı da rahmetle minnetle yad ediyorum” dedi.

2020 yılında şarj alt yapısının hazır olacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm kurumlarımız bu alt yapı için hazırlıklara şimdiden başladı. Şimdiden bu otomobil yerli ve millidir. Hiç kimse bu gerçeği perdelemeye çalışmamalıdır. Biz Türkiye’nin otomobili elektrikli olarak üreterek geçmişin veya bugünün değil doğrudan geleceğin teknolojisine uzanıyoruz. Tasarımıyla, bataryasıyla, şarj istasyonlarıyla bu otomobil projesiyle ülkemizi geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Bu otomobili sadece kendi ihtiyaçlarımız için üretmiyoruz. Biz küresel bir marka peşindeyiz. Avrupa gibi yakın pazarlardan başlayarak, tüm dünyada bu otomobili yollarda gördüğümüz gün hedefimize ulaşmış olacağız.“

İLK SİPARİŞ ERDOĞAN’DAN

“Milletimizin bu araca sahip olmak için sabırsızlıkla beklediğini biliyorum” diye Erdoğan, şöyle konuştu: “Bu otomobilin ticari olarak satışa sunulacağı 2022 öncesinde milletimizin teknolojiye ve milli teknoloji hamlesine olan deştiğini göstermek üzere, ön satış süreci başlatılabilir. Dünyada benzer projelerde kullanılan bu yöntemin, ülkemizde de hayata geçirebiliriz. Milletimizin ön satışta ortaya koyacağı taleple bu projeye sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. Recep Tayyip Erdoğan olarak, şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin tanıtıldığı “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması” programının ardından Hereke’ye geçti, burada halka hitap etti.

FABRİKA BURSA GEMLİK’TE



DEVRİM otomobilinin benzini olmadığı için yolda kalmasını projeyi boğma kampanyasına çevirenlerin, Türkiye’nin otomobili için de aynı şeyi yapmaya çalışacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ama bu kez izin vermeyeceğiz. Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız, devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler. Otomobilimizin fiziken üretileceği fabrika ise, bu endüstrinin kalbinin attığı Bursa olacak. Şimdi merak ediyorsunuz, Bursa’da neresi olacak diye ? Onun da ben size müjdesini vereyim. Gemlik’te Silahlı Kuvvetlerimize ait olan, büyükçe bir yerimiz var. Yaklaşık, 4 milyon metrekarelik bu alanın, takribi 1 milyon metrekaresini buraya tahsis edeceğiz. Ve süratle de inşallah fabrikamızın, orada yapımına başlayacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Twitter’dan Türkiye’nin otomobilini test ettiği bir video paylaştı.

‘TÜM HAKLARI BİZE AİT’

FİKRİ ve sınai hakları tamamen Türkiye’ye ait olan bu araçla birlikte dünyanın rekabetçi bir Türk markasıyla tanışmış olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bu markaya ilişkin tüm stratejik kararları ülkemiz alıyor. Bizim fikirlerimiz, bizim mühendislerimiz tarafından hayata geçiriliyor. Atılan hiçbir adım için kimseden lisans almıyor, icazet almıyor, her türlü teknik özelliği kendimizi belirliyoruz. Bir başka ifadeyle; oyunun kurallarını artık biz koyuyoruz. Suriye’de biz koyuyoruz. Libya- Türkiye arasında biz koyuyoruz. Silahlı, özellikle savunma sanayinde biz koyuyoruz. Ve şimdi burada da yine biz koyuyoruz. Sınıfının en geniş iç hacimli, en yüksek performanslı ve en uygun aracını inşallah üreteceğiz. Aracımız sıfır emisyonla çalışarak, çevreyi hiç kirletmeyecek. Seri üretime geçtiğimizde, Avrupa’nın klasik olmayan, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modelinin sahibini olacağız” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin tanıtım toplantısından önce Türkiye’nin ilk yerli otomobil denemesi olan Devrim otomobiline binip yakından inceledi.

‘DEVRİM’ MÜHENDİSLERİNE SAYGI DURUŞU

TÜRKİYE’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) resmi Twitter sayfasından Türkiye’nin, 29 Ekim 1961 yılında üretilen yerli otomobil “Devrim”in beyaz renkli modeli paylaşıldı. Paylaşımda, “Devrim mühendislerine saygıyla…” ifadesi kullanılırken, “#Yeniliğe Yolculuk, #Türkiyenin Otomobili, #TOGG” etiketlerine yer verildi.

HOLOGRAFİK ASİSTAN TÜRK START-UP’TAN

TÜRKİYE’nin otomobili için başlangıçta yerli ve yabancı 18 olan tasarım evi ile çalışıldı. Tasarımı üstlenen Pininfarina’nın seçimi sürecinde otomotiv sektöründe dünyaca ünlü tasarımcı Murat Günak’tan destek alındı. Aracın holografik asistan sistemini ise bir Türk start-up şirketi geliştirdi.

A TAKIMI OTOMOBİL İÇİN NE DEDİ

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Bu otomobilden kazanılan her kuruş, Türkiye’nin kazancıdır. Bu gurur, 82 milyon vatandaşımızın, Türkiye’nin gururudur. Türkiye’nin otomobiliyle, küresel piyasada rekabet edecek markamızı oluşturuyor, sektörün geleceğinde ‘biz de varız’ diyoruz. Otomotiv sektöründeki 32 milyar dolarlık ihracat kapasitemizi ve istihdam hacmini daha da yukarılara çekeceğiz

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş: 200 beygirli aracımız ile 7.6 saniyede, 400 beygirli aracımız ile 4.8 saniyede aranızdaki hızseverleri resmen koltuğa yapıştıracağız. 500 kilometre menzil ve hızlı şarj ile 30 dakikanın altında şarj imkanı sağlıyoruz

TOBB Başkanı ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: 1960’larda bu fırsatı kaçırmıştık. Devrim arabasına sahip çıkamamış ve Türkiye’nin otomobili yapamamıştık. Bugüne kadar çok denedik, çok konuştuk ama başaramadık. Ama bu sefer Allah’ın izniyle başaracağız.”

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu: Hisarcıklıoğlu Türkiye’nin Otomobili yatırımı için yaptığı davette ‘Var mısınız?’ dedi. Biz de ‘Ülkemiz için varız, var olmaya da devam edeceğiz.’ dedik

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan: Büyük bir cesaretle yola çıktık, önemli bir aşama kaydettik. İnşallah 2 sene sonra üretimimizi tamamlayıp ilk ürünümüzü piyasaya verdiğimizde hep beraber bu mutluluğu yaşayacağız.

BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk: Firma olarak TOGG’a her zaman tam destek vereceğiz.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça: Türkiye’nin Otomobili hayırlı olsun.