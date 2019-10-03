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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AHMET CAN
03.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Geleceğin laboratuvarından dünyaya Türk teknolojisi

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Geleceğin laboratuvarından dünyaya Türk teknolojisi

DijitalL ve teknolojik çözümler konusunda yakalanacak fırsat çok. Özellikle Türkiye’de geliştirilen teknolojilerin ihraç edilmesi konusunda...

Hem yeni nesil teknolojilerin işletmelerle buluşması hem de Türk mühendislerin geliştirdiği çözümlerin yurtdışına ihraç edilmesi için harekete geçen Vodafone, geçen aylarda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile ‘Future Lab’ adında bir merkez açmıştı. Bu merkezde, Türk mühendislerin geliştirdiği teknolojilerin ihracatı konusunda ilk aşamalar kaydedilmeye başlandı. Adana’da Vodafone Dijitalleşme TIR’ı için bir araya geldiğimiz Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, merkezlerinin hem iş modelini hem de çözümlerini dünyaya ihraç etmeye hazırlandıklarını açıkladı.

Şahin, “Merkezde, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve diğer yeni nesil teknolojilerden yararlanarak pek çok alanda kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiriyoruz. Vodafone Ar-Ge ekibi ve İTÜ doktora öğrencilerinden oluşan çalışma grupları var. Hedefimiz, dijital geleceği yerli ürün ve hizmetlerle karşılayabilmek. Future Lab’de 7 lisansüstü ve 1 lisans projesinde burslu toplam 25 öğrencimiz çalışıyor. Hali hazırda 23 öğrencimizle 8 tez çalışması yapıyoruz. Öğrencilerimizin bugüne kadar ulusal ve uluslararası mecralarda 15 makalesi yayınlandı. Hedefimiz, her yıl burs verdiğimiz 25 lisans, lisansüstü ve doktora öğrencisi de dahil olmak üzere, yerli girişimci iş ortaklarımızla birlikte Türkiye’de teknoloji üreterek, bu teknolojileri dünyaya ihraç edebilmek. Future Lab’in bir “teknoloji ihraç merkezi” olmasını hedefliyoruz” dedi.

Geleceğin laboratuvarından dünyaya Türk teknolojisi

34 AKILLI TEKNOLOJİ

FUTURE Lab’de 30 çözüm ortaklarıyla birlikte 34 akıllı teknoloji çözümünü sergilediklerini anlatan Şahin, “Her sektöre ve hayatın her alanına dokunuyor. Endüstriyel tesis yönetimi, enerji yönetimi, dijital perakende çözümleri, IoT platform çözümleri, akıllı bina sistemleri, akıllı araçlar, akıllı çevre ve tarım uygulamaları ve sağlık sistemine kadar pek çok farklı çözümlerimiz var” diye konuştu.

ANADOLU’YU GEZECEK

Diğer şehirlerdeki işletmelere Vodafone Dijitalleşme Tırı ile dijital çözümlerini anlatacaklarını belirten Şahin, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “TIR’da 20 farklı dijital çözümümüz var. Yaklaşık 3 ayda 12 şehir gezerek 10 bini aşkın kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. İşletmeler, Dijital Skor doldurarak dijitalleşmede hangi noktada olduklarını görebilecek. Ayrıca TIR’da e-ticaret konusunda da danışmanlık hizmeti veriyoruz.”

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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