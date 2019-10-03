Geleceğin laboratuvarından dünyaya Türk teknolojisi
DijitalL ve teknolojik çözümler konusunda yakalanacak fırsat çok. Özellikle Türkiye’de geliştirilen teknolojilerin ihraç edilmesi konusunda...
Hem yeni nesil teknolojilerin işletmelerle buluşması hem de Türk mühendislerin geliştirdiği çözümlerin yurtdışına ihraç edilmesi için harekete geçen Vodafone, geçen aylarda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile ‘Future Lab’ adında bir merkez açmıştı. Bu merkezde, Türk mühendislerin geliştirdiği teknolojilerin ihracatı konusunda ilk aşamalar kaydedilmeye başlandı. Adana’da Vodafone Dijitalleşme TIR’ı için bir araya geldiğimiz Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, merkezlerinin hem iş modelini hem de çözümlerini dünyaya ihraç etmeye hazırlandıklarını açıkladı.
Şahin, “Merkezde, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve diğer yeni nesil teknolojilerden yararlanarak pek çok alanda kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiriyoruz. Vodafone Ar-Ge ekibi ve İTÜ doktora öğrencilerinden oluşan çalışma grupları var. Hedefimiz, dijital geleceği yerli ürün ve hizmetlerle karşılayabilmek. Future Lab’de 7 lisansüstü ve 1 lisans projesinde burslu toplam 25 öğrencimiz çalışıyor. Hali hazırda 23 öğrencimizle 8 tez çalışması yapıyoruz. Öğrencilerimizin bugüne kadar ulusal ve uluslararası mecralarda 15 makalesi yayınlandı. Hedefimiz, her yıl burs verdiğimiz 25 lisans, lisansüstü ve doktora öğrencisi de dahil olmak üzere, yerli girişimci iş ortaklarımızla birlikte Türkiye’de teknoloji üreterek, bu teknolojileri dünyaya ihraç edebilmek. Future Lab’in bir “teknoloji ihraç merkezi” olmasını hedefliyoruz” dedi.
34 AKILLI TEKNOLOJİ
FUTURE Lab’de 30 çözüm ortaklarıyla birlikte 34 akıllı teknoloji çözümünü sergilediklerini anlatan Şahin, “Her sektöre ve hayatın her alanına dokunuyor. Endüstriyel tesis yönetimi, enerji yönetimi, dijital perakende çözümleri, IoT platform çözümleri, akıllı bina sistemleri, akıllı araçlar, akıllı çevre ve tarım uygulamaları ve sağlık sistemine kadar pek çok farklı çözümlerimiz var” diye konuştu.
ANADOLU’YU GEZECEK
Diğer şehirlerdeki işletmelere Vodafone Dijitalleşme Tırı ile dijital çözümlerini anlatacaklarını belirten Şahin, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “TIR’da 20 farklı dijital çözümümüz var. Yaklaşık 3 ayda 12 şehir gezerek 10 bini aşkın kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. İşletmeler, Dijital Skor doldurarak dijitalleşmede hangi noktada olduklarını görebilecek. Ayrıca TIR’da e-ticaret konusunda da danışmanlık hizmeti veriyoruz.”
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