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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.04.2018 - 15:28, Son Güncelleme:

Geleceğin hukukçularından "Tahkim" yarışı

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Geleceğin hukukçularından "Tahkim" yarışı

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) geleceğin hukukçularını ikinci kez kurgusal dava yarışmasında buluşturdu.

ISTAC açıklamasına göre, Bilgi Üniversitesi Santral-İstanbul Kampüsü, Türkiye’nin farklı köşelerinden gelen genç hukukçuların yarışma heyecanına sahne oldu. Genç ISTAC platformu tarafından organize edilen 2. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’na katılan 18 üniversiteden 282 öğrenci, 47 takım halinde birincilik hedefiyle mücadele etti. Final duruşmasında kazanan taraf Bilkent Üniversitesi ekibi oldu. 

2. Geleceğin Tahkim Avukatı yarışma için kurgulanan olay metninin 9 Kasım 2017 tarihinde yayınlanmasıyla yarışmaya start verilmiş, üniversite takımları gerçek bir tahkim yargılamasına hazırlanır gibi, 1 Şubat 2018’de dava dilekçelerini, 15 Mart 2018 tarihinde de cevap dilekçelerini sunmuşlardı. Yaklaşık 6 aydır süren yarışma maratonu sonucunda 28-29 Nisan’da söz savunmada idi ve farazi duruşmalarda en başarılı olan ekipler ödüle ulaştı.

47 takımın yer aldığı kurgusal duruşmalarda, Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Av. Sabiha Tekin, Çorum Barosu Başkanı Av. Altan Akpınar, Prof. Dr. Yeşim Atamer, ISTAC Genel Kurul Üyesi Av. Muhammet Aksan, ISTAC Yönetim Kurulu Üyesi Av. Rifat Bacanlı, Prof. Dr. Emre Gökyayla, ISTAC Milli Divan Üyesi Doç. Dr. Cemile Demir Gökyayla, Doç. Dr. Necla Öztürk, Dr. Candan Yasan Tepetaş ve Av. Eda Cerrahoğlu Balssen de hakemlik yaptı.

Ticari bir uyuşmazlığın “ISTAC Tahkim Kuralları” uygulanarak çözümü etrafında kurgulanan yarışmada ilk 8’e kalan ekipler, 29 Nisan Pazar günü çeyrek-yarı final ve final heyecanı yaşadı. Yarışmanın final duruşmasında ise İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ile İstanbul Bilgi Üniversitesi takımları karşı karşıya geldi. Genç hukukçular, final duruşmasında hakemlik yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ve Av. Dr. İsmail Esin karşısında ter döktü.

Geleceğin hukukçularından Tahkim yarışı



Geçen yılki yarışmanın ikincisi Bilkent Üniversitesi ekibi, Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu’nun koçluğunda, bu yıl birincilik sevincini yaşadı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ekibi üçüncülük ödülünü alırken, en iyi dava dilekçesi ödülü geçen yılın birincisi Galatasaray Üniversitesi’ne, en iyi cevap dilekçesi ödülü Marmara Üniversitesi’ne, ISTAC özel ödülü yarışmada en iyi takım ruhunu sergileyen İstanbul Şehir Üniversitesi’ne verildi. Geleceğin Tahkim Avukatı Ödülü’nü ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ekibinden Sevdanur Arslan kazandı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada yarışmacıları cesaret ve başarılarından dolayı kutladı. Hukuk öğrenciliği dönemini anlatan Feyzioğlu, "Bugün hayatımı konuşarak kazanıyorum ama, ben üniversitede 3. sınıfa kadar konuşamamıştım. Biz böyle yarışmalar görmedik. O zaman iki bayram arasında bir dönemde, sınıfta çok az öğrenci olmasının verdiği özgüvenle konuşmaya başladım, o günden beri de susmadım. O yüzden bu yarışmada gösterdiğiniz cesaret ve elde ettiğiniz başarı çok önemli” ifadelerini kullandı. 

İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı da 2. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması ile Genç ISTAC platformunun bir kez daha hukuk şölenine imza attığını vurguladı. ISTAC’ın artık genç hukukçular için yeni bir çekim merkezi olduğunu belirten Akıncı, "Bu yarışmaya gösterilen ilgi de
bunun göstergesidir. İlk yarışmamıza 42 takım ile 230 öğrenci başvurmuştu, bu yıl 47 takımda 282 öğrenci yarıştı. İki yıldır Türkiye’nin en büyük farazi dava yarışmasını gerçekleştiriyoruz.

Gelecek yıl 60 takıma ulaşmayı, sonrasında bu yarışmaya uluslararası kimlik kazandırmayı hedefliyoruz. Bu yarışmanın kaybedeni yok, tüm katılımcılar ve takımlar geleceğin hukukçuları olarak harika bir tecrübe kazandı. Ayrıca ödül alan gençlerimiz ve takımlarımızın tümü bizim gönlümüzde birinciliğe ulaştı. Onları ve tüm yarışmacılarımızı geleceğin tahkim avukatları olarak görüyor ve bu alanda önemli başarılara imza atacaklarına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

Yarışmanın finalinde, ISTAC Genel Sekreteri Dr. Candan Yasan Tepetaş’ın sunumuyla gerçekleşen ödül töreninde, yarışmaya konu vakayı kurgulayan Esin Avukatlık Ortaklığı’ndan Dr. İsmail Esin ve ekibine teşekkür plaketi verildi. Üye sayısı üç bini aşan Genç ISTAC platformu adına yarışmayı organize eden ekibin lideri Av. Ceren Çakır Akgün ise sürpriz plaketi arkadaşlarıyla birlikte aldı. Yarışmaya sponsorluk desteği veren Zorlu Holding’in Hukuk Direktörü Av. Özlem Gelbal Uluışık da ödül kazanan genç hukukçuları kutladı.

İstanbul Tahkim Merkezi’nin gelenekselleştirmeyi hedeflediği 2. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışmasında mücadele eden takımlar üniversitelerine para ödülleri, Prof. Dr. Ziya Akıncı ile Av. İsmail Esin’in imzaladığı kitaplar ve Zorlu Grubu’ndan hediyelerle döndü.2. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması ödülleri şöyle:

Birinci: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (7 bin 500 TL) , İkinci: İstanbul Bilgi Üniversitesi (5 bin TL) Üçüncü: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (2 bin 500 TL), Geleceğin Tahkim Avukatı: Sevdanur Arslan (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi), En İyi Dava Dilekçesi: Galatasaray Üniversitesi, En İyi Cevap Dilekçesi: Marmara Üniversitesi, ISTAC Özel Ödülü: İstanbul Şehir Üniversitesi

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