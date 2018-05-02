Geleceğin hukukçuları yarıştı
İSTANBUL Tahkim Merkezi (ISTAC) geleceğin hukukçularını ikinci kez kurgusal dava yarışmasında buluşturdu.
Genç ISTAC platformu tarafından organize edilen 2’nci Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’na katılan 18 üniversiteden 282 öğrenci, 47 takım halinde birincilik hedefiyle mücadele etti. Final duruşmasında kazanan taraf Bilkent Üniversitesi ekibi oldu.
47 takımın yer aldığı kurgusal duruşmalarda, Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Av. Sabiha Tekin, Çorum Barosu Başkanı Av. Altan Akpınar, Prof. Dr. Yeşim Atamer, ISTAC Genel Kurul üyeleri Av. Muhammet Aksan ve Av. Ebru Bostancıoğlu, ISTAC Yönetim Kurulu Üyesi Av. Rifat Bacanlı, Prof. Dr. Emre Gökyayla, ISTAC Milli Divan Üyesi Doç. Dr. Cemile Demir Gökyayla, Doç. Dr. Necla Öztürk, Dr. Candan Yasan Tepetaş ve Av. Eda Cerrahoğlu Balssen de hakemlik yaptı.
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