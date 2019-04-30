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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
30.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Geleceğin en akıllı merkezi

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Geleceğin en akıllı merkezi

VODAFONE ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), akıllı iletişim teknolojilerinin deneyimlenebildiği merkezi hayata geçirdi. ‘İTÜ Vodafone Future Lab’ adındaki merkezde Vodafone’un IoT ve 5G’de geliştirdiği en yeni aktivasyonlar sergilenecek ve işletmelere geleceğin teknolojilerini bizzat deneyimleme fırsatı sunularak ihtiyaçlarına uygun yeni nesil teknoloji çözümleri geliştirilecek.

Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında Vodafone Grubu’nun tüm teknoloji bilgi birikimini aktaracağı merkezde, işletmelerin dijitalleşmeye paralel olarak iş yapış şekillerini dönüştürebilmelerine ve yakalayacakları rekabet avantajıyla işlerini büyütebilmelerine katkı sağlanması hedefleniyor. Merkezde ayrıca, İTÜ öğrencilerinden oluşan proje gruplarının geliştireceği yeni teknoloji çözümleri de Vodafone’un desteğiyle ürüne dönüştürülecek ve bu ürünler dünyaya ihraç edilebilecek. Vodafone’un İspanya, İtalya, Almanya ve İngiltere’den sonra Türkiye’de kurduğu merkez, bir üniversite ile iş birliği ile hayata geçirilen ilk teknoloji merkezi olma özelliği taşıyor.
Her şeyin hızla ilerlediği bugünün dünyasında geri kalmamak için tek yolun, yerli teknoloji geliştirmek olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “İTÜ Vodafone Future Lab’de burslu öğrencilerimizin yerli teknolojiler geliştirmesinin desteklenmesini ve burada sunulan yerli teknolojileri önemsiyoruz. Ülke olarak teknolojiyi sadece takip eden değil, üretip takip edilen noktada olmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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