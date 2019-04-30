Geleceğin en akıllı merkezi
VODAFONE ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), akıllı iletişim teknolojilerinin deneyimlenebildiği merkezi hayata geçirdi. ‘İTÜ Vodafone Future Lab’ adındaki merkezde Vodafone’un IoT ve 5G’de geliştirdiği en yeni aktivasyonlar sergilenecek ve işletmelere geleceğin teknolojilerini bizzat deneyimleme fırsatı sunularak ihtiyaçlarına uygun yeni nesil teknoloji çözümleri geliştirilecek.
Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında Vodafone Grubu’nun tüm teknoloji bilgi birikimini aktaracağı merkezde, işletmelerin dijitalleşmeye paralel olarak iş yapış şekillerini dönüştürebilmelerine ve yakalayacakları rekabet avantajıyla işlerini büyütebilmelerine katkı sağlanması hedefleniyor. Merkezde ayrıca, İTÜ öğrencilerinden oluşan proje gruplarının geliştireceği yeni teknoloji çözümleri de Vodafone’un desteğiyle ürüne dönüştürülecek ve bu ürünler dünyaya ihraç edilebilecek. Vodafone’un İspanya, İtalya, Almanya ve İngiltere’den sonra Türkiye’de kurduğu merkez, bir üniversite ile iş birliği ile hayata geçirilen ilk teknoloji merkezi olma özelliği taşıyor.
Her şeyin hızla ilerlediği bugünün dünyasında geri kalmamak için tek yolun, yerli teknoloji geliştirmek olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “İTÜ Vodafone Future Lab’de burslu öğrencilerimizin yerli teknolojiler geliştirmesinin desteklenmesini ve burada sunulan yerli teknolojileri önemsiyoruz. Ülke olarak teknolojiyi sadece takip eden değil, üretip takip edilen noktada olmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
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