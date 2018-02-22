Geleceğin 3 trendi tartışılıyor

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, şu anda yeni bir teknolojik paradigmanın eşiğinde olduklarını ifade ederek, “Bu görüşlerimiz 3 temel düşünceye dayanıyor. Birincisi kullanıcı deneyimi artık tek bir cihaza bağımlı değil. Geliştirilen her uygulama yakın gelecekte cep telefonunuzda, bilgisayarınızda ve arabanızda da aynı deneyimle çalışıyor olacak. İkincisi ise yapay zekâ. Veriyi çok hızlı bir şekilde aksiyona döndürmek de önem kazanacak. Yapay zekânın hayatın her alanına nüfuz edeceğini ve akıllı erişim noktalarında da önemli hale geleceğini öngörüyoruz. Yazılım geliştiricilerinin de yeni çözümlere ihtiyacı olacak. Yazılım geliştiriciler artık yazdıkları koda odaklanıp, efektif çalışabilecek. Bu inovasyonu tetikleyecek” dedi.

İLGİ ÇAĞINDAYIZ

Zirve kapsamında gerçekleştirilen CEO’ların Ajandası: Dijital Dönüşüm panelinde konuşan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, “İhtiyacın olduğu yerde değişim oluyor. Değişimin olduğu yerde çözümler gerekiyor. Çözümün bugünkü adı da teknoloji. Eğer teknoloji ile gelen değişimi görmüyorsanız dünya devi de olsanız gidersiniz” diye konuştu. Boyner Grup CEO’su Cem Boyner, “Müşteri de mağazanızda ama ona cebinden ulaşan başka biri var. Onun o anını yakalamak gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde müşterinin ilgisini yakalamamız gerekiyor. Bilgi çağındayız deniliyor ama ben ilgi çağında olduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu. Denizbank Finansal Hizmetler CEO’su Hakan Ateş ise şunları söyledi: “Artık sektörlerle işbirliği yapmamız gerekiyor. Annem bankacı sanıyor ama ben aslında bir çöpçatanım. Ben teknoloji ile insan arasındaki bir çöpçatanım.”