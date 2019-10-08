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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
HÜLYA GÜLER
08.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Geleceği yazmaya 8 ülkeden talep

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Geleceği yazmaya 8 ülkeden talep

Geleceği Yazan Kadınlar projesine bu yıl Türkiye’den 64 ilin yanı sıra 8 ülke vatandaşından da başvuru geldi. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, “Kadınların, mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olmak gibi özel bir alana odaklanan böyle bir projeye 8 farklı ülkeden başvuru gelmesi uluslararası alanda dikkat çektiğimizi gösteriyor. Bu gelecek için son derece umut verici” dedi.

KADININ her alanda istihdama katılımını artırmaya yönelik çabalara katkı sağlamak amacıyla Turkcell’in, 2017 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle başlattığı ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projesine bu yıl, Türkiye’nin dışında 8 ülkeden daha başvuru geldi. Toplam başvuru sayısının 1500’ü aştığı projeye Suriye, Kosova, Arnavutluk, Hollanda, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kırgızistan vatandaşı kadın da başvuru yaptı.

Türkiye’nin 64 ilinden başvuru gelen projede ilk elemelerin ardından 768 kadın dijital okur-yazarlık ve kod yazılımı konusunda eğitimlere başladı. Projenin ilk iki döneminde yakaladığı başarıyla Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok uluslararası platformda örnek gösterildiğini belirten Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, “Böyle bir projeye Türkiye’nin yanı sıra 8 farklı ülkeden başvuru gelmesi, artık bu alanda uluslararası boyutta dikkat çektiğimizi gösteriyor. Bu durum ayrıca gelecek için son derece umut verici. Çünkü kadınlar girdikleri her alanda çok önemli pozitif katkılar sağlıyorlar. Bilişim de bu anlamda çok büyük fark yaratılabilecek bir alan” diye konuştu.

3 BİN KADINA ULAŞTI

Geleceği Yazan Kadınlar projesinin şu ana kadar 3 bin kadına ulaştığını kaydeden Yiş, projede lise mezunu, üniversite öğrencisi veya mezunu olan, mobil teknoloji endüstrisinde çalışmak veya mobil teknolojileri kullanarak iş fikrini hayata geçirmek isteyen 18 yaş üzerindeki kadınları hedeflediklerini söyledi. Proje kapsamında 4 bin kadına eğitim imkanı sağlayıp 200 kadını, 2021’e kadar test uzmanı olarak yetiştirmeyi planladıklarını belirten Yiş, “Projenin, eğitim süreci, proje geliştirme ve final olmak üzere üç aşamadan oluşuyor. Başvuru sonrasında en temel eğitim olan Android 101 modülünü tamamlayan kadınlar proje kapsamında eğitimlere katılmaya hak kazanıyor. Eğitimi tamamlayanlar Turkcell Geleceği Yazanlar gönüllü eğitmenlerinin teknik danışmanlığında ve TOBB mentorlarının iş danışmanlığında projeler üretiyor. 60 saat sınıf eğitimi ve 40 saat de online eğitim alıyorlar. Eğitimde başarılı olanlar, proje aşamasına geçiyor. Katılımcılar arasından seçilecek 100 test uzmanı kadın uzaktan çalışma imkanı ile Turkcell ürün ve servislerinin son kullanıcı testlerini gerçekleştirecek” şeklinde konuştu.

117 MENTOR, 112 EĞİTMEN

GELECEĞİ Yazan Kadınlar Projesi kapsamında 117 iş insanı, katılımcılara iş modelleri için mentorluk veriyor. 112 gönüllü eğitmen katılımcılara sınıf içinde mobil uygulama geliştirme eğitimleri veriyor. ön eğitimini tamamlayanların, Girişimcilik Yolculuğu ve Test Uzmanı Yolculuğu olmak üzere uzmanlaşacakları alanları kendilerinin belirlediğini söyleyen Yiş “Test Uzmanı Yolculuğu ise son kullanıcı testlerini yaparak Turkcell’in stratejik ürün ve hizmetlerine katkıda bulunmaları için her yıl 100 kadına iş imkanı sağlıyor. Kasım ayında yapılacak büyük finalde en başarılı 10 proje büyük jüriye sunum yaparak ilk 3 proje belirlenecek. Eğitim ve
proje geliştirme sürecini başarıyla tamamlayan kadınlara, Turkcell’de istihdam fırsatı sunulacak.”

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