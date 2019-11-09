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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
09.11.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

Geleceğe Nefes Seferberliği çifte dünya rekoruna hazır

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Geleceğe Nefes Seferberliği çifte dünya rekoruna hazır

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında 11 Kasım 2019’da 81 ilde 3 saatte dikilecek 11 milyon fidan Türkiye’yi Guinness Rekorlar Kitabı’nda çifte rekora taşıyacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Nefes Seferberliği, iki Guinness Dünya Rekoru ile taçlanacak. 11 Kasım’da saat 11:11’de 3 saat içinde 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidan dikilirken, halen Endonezya’nın 232.647 fidanla sahip olduğu ‘1 saat içinde en fazla fidan dikme’ rekoru, Çorum’da 1 saatte bu sayıdan daha fazla yapılacak dikim ile Türkiye adına tescil ettirilecek.

Geleceğe Nefes Seferberliği ile Türkiye adına tescil ettirilecek diğer Guinness Dünya Rekoru ise, ‘Dünyanın en büyük online fidan diken insan fotoğrafı albümü’ olacak. Bu rekor için, 11 Kasım’da fidan dikenlerin fidan dikim süresi 3 saat içinde ve sonrasında çektikleri fidan diken insan fotoğraflarını www.gelecegenefesalbum.com sitesine girerek yüklemesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın, çekecekleri fotoğrafların Guinness tarafından onaylanabilmesi için gereken teknik koşullar, www.gelecegenefesalbum.com sitesinde bulunuyor.

PAKDEMİRLİ: HALKIMIZI REKORA ORTAK EDİYORUZ

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bu iki tarih rekora imza atmak için tüm vatandaşlara çağrı da bulunarak, “Geleceğe Nefes Seferberliği halkımızdan büyük bir destek gördü. Çorum’da 1 saat içinde en fazla fidanı dikme rekoru için hazırız. İstedik ki ikinci bir dünya rekoru da kıralım ve, fidanlar gibi bir rekora da halkımız ortak olsun. Bunun için de 11 Kasım’da halkımızın fidan dikerken çektiği fotoğraflardan oluşan bir dijital albüm hazırlanacak. Vatandaşlarımız, fidan dikerken çektikleri fotoğrafları bize gönderecek ve biz de bunu ‘Dünyanın en büyük online fidan diken insan albümü’ olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na tescil ettireceğiz” dedi.

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