Gedik Üniversitesi’nden Ziya Yılmaz’a fahri doktora
İstanbul Gedik Üniversitesi ilk ‘fahri doktora’sını DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz’a verdi. Gedik Üniversitesi Pendik Yerleşkesinde düzenlenen törende konuşan üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Hülya Gedik, inşaat sektöründe proje geliştirici sıfatıyla çeyrek asrı geride bırakan DAP Holding’in orijinal çalışmalarla ulusal kalkınmaya destek sağladığını söyledi.
Rektör Prof. Dr. Zafer Utlu ise Yılmaz ve DAP Holding’in sektöre de yön veren geleceğin binalarını inşa ederek Türkiye’ye değer kattığını dile getirdi.
‘KIYMETLİ BİR İMZA’
Fahri doktora unvanı alarak cübbesiyle kürsüye çıkan Ziya Yılmaz da, ‘fahri doktora unvanının insanın kişisel yolculuğunda çok kıymetli bir imza’ olduğunu belirterek, “Birçok ürün yapıp piyasaya arz ederek ülkeye değer katıyoruz. Bu fahri doktora da onun manevi boyutta taçlandırıyor. Hem üniversitemize ve senato heyetine beni yetiştiren aileme, eşime ve DAP Holding çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu üzerimize bir sorumluluk da yüklüyor. Bundan sonra ülkemize ve milletimize değer katmak için daha fazla mücadele edeceğiz. Uluslararası alanda da ülkemizi temsil edecek projelerle yolumuza devam edeceğiz” dedi.
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