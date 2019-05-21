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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.05.2019 - 07:19, Son Güncelleme:

Gedik Trader Yatırım Kulubü’nden Türkiye’de il il ücretsiz hisse senedi eğitimleri!

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Gedik Trader Yatırım Kulubü’nden Türkiye’de il il ücretsiz hisse senedi eğitimleri!

Türkiye’nin önde gelen aracı kurumlarından Gedik Yatırım, gelişmiş ekonomilerde bireylerin en önemli yatırım araçlarından biri olan “hisse senedi piyasasına” güvenle adım atmak isteyenler için kapsamlı eğitim seminerleri dizisi düzenliyor. Gedik Trader Yatırım Kulubü’nün İstanbul, Balıkesir, Karabük ve Aydın’dan başlayarak düzenleyeceği seminerlerde, hisse senedi piyasasını tanımak ve bu konudaki bilgisini geliştirmek isteyenler buluşacak.

Banka kökenli olmayan yatırım kuruluşları arasında en fazla yatırımcıya sahip Gedik Yatırım, gelişmiş ekonomilerin önemli bir yatırım ürünü olan hisse senedini tanıma, tasarrufları verimli bir biçimde değerlendirebilme ve bankada vadeli mevduat yapmak dışında da getiri elde edebilmenin alternatiflerini arayan yatırımcılara yönelik olarak eşsiz bir fırsat sunuyor.

İki ana bölümde düzenlenecek olan eğitimlerin ilk kısmında, bugüne dek hiç hisse senedi yatırımı yapmamış, borsa bilgisi olmayan deneyimsiz yatırımcı adayları; İkinci bölümde ise, hisse senedi piyasasında işlem yapan, ancak hisse senedi seçiminde zorlanan yatırımcılar aradıkları sorulara cevap bulacaklar.

SEMİNERLER 2 MART’TA BAŞLADI

Gedik Trader Yatırım Kulübü seminerler dizisine, 2 Mart 2019 tarihinde, İstanbul’da start verdi. Borsa İstanbul Konferans Salonu’nda düzenlenen ilk eğitimin ardından seminerler, 9 Mart 2019’da Balıkesir, 6 Nisan 2019’da Karabük, 13 Nisan 2019 Aydın ve 4 Mayıs 2019 Ordu’da devam edecek. Seminerlere kayıt olmak için https://www.gedik.com/gedik-trader-egitim-kulubuadresindeki ücretsiz kayıt formunu doldurmak yeterli. Gedik Trader Yatırım Kulubü’nün gelecek seminerlerinin hangi şehirlerde olacağını ise yatırımcılar belirleyecek.

HER BİLGİ SEVİYESİNE GÖRE EĞİTİM

Gedik Trader Yatırım Kulübü, seminerlerin içeriğini de farklı yatırımcı gruplarını göz önüne alarak planladı. Deneyimsiz yatırımcı adaylarına yönelik olan ilk bölümde, hisse senedinin ne olduğu, kamu kurumlarının yatırımcıları korumaya yönelik olarak aldığı tedbirler gibi konular işlenecek. Bu eğitimde ayrıca, kısa değil uzun vadeli yatırım yapılarak hisse senedi piyasasından elde edilen getirilerin nasıl artırılabileceğine ilişkin bilgiler paylaşılacak.

Hisse senedi seçiminde zorlanan, bu konuda kendini geliştirmek isteyen yatırımcılar için tasarlanan eğitimin ikinci kısmında ise, her hisse senedi yatırımcısının bilmesi gereken 4 Temel ve 4 Teknik Analiz kuralı anlatılarak, katılımcılara güncel örneklerle sunum yapılacak. Son bir saatinin soru-cevap bölümüne ayrıldığı seminerde, yatırımcıların kafalarındaki birçok soruya yanıt verilmesi planlanıyor.

UZMAN EĞİTMENLERLE İNTERAKTİF İÇERİK

Gedik Trader Yatırım Kulübü seminerlerini, sektörde 15 yılın üzerinde deneyime sahip olan Üzeyir Doğan ve Ercan Göçmen verecek. Finansal piyasalar hakkında pek çok TV programına ve seminere konuşmacı olarak katılan Doğan ve Göçmen, bu seminerler dizisi için deneyimleri ve örnek olaylarla zenginleştirdikleri “dinamik” bir eğitim içeriği hazırladılar. Seminerler, katılımcıların eğitimin her safhasına dahil olabilecekleri “interaktif” yapıda sunulacak.

BİLİNÇLİ YATIRIMCILARLA ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI

Gedik Trader Yatırım Kulübü’nün Türkiye’nin farklı illerinde sunacağı bu kapsamlı eğitim dizisiyle yatırımcıların bilgi seviyelerini artırmak istediklerini söyleyen Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık, yatırımcılar ve yatırımcı adaylarını bilinçlendirerek ülkenin finansal sağlamlığına da katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Söz konusu eğitimlerin yatırımcıların kafasındaki birçok soruya cevap olacağını kaydeden Ayışık, “Bu eğitimlerimizin gelişmiş ekonomilerde bireylerin en önemli yatırım araçlarından biri olan hisse senedine bugüne kadar hiç yatırım yapmayan, mevduattan başka yatırım yapmayıp, diğer yatırım araçlarını denemekten endişe duyan ya da küçük birikimlerle çocuklarının geleceğine maddi katkıda bulunmak isteyenler için ufuk açıcı olacağına inanıyoruz” dedi.

Eğitimlerin yatırımcılardan gelen talepler doğrultusunda diğer illerde de devam edeceğinin altını çizen Ayışık “Her meslek grubu ve eğitim seviyesinden katılımcıları seminerlerimize bekliyoruz. Katılımcıların seminerlerden en üst seviyede faydalanacaklarını, kapsamlı bilgilerle ayrılacaklarını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiye www.gedik.com adresinden ya da 0216 453 00 53 numaralı telefondan ulaşmak mümkün.

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