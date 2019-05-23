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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Eray Görgülü
23.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gecikme yok yıl sonu prototip hazır

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Gecikme yok yıl sonu prototip hazır

Yerli otomobilde iş takviminin planlandığı gibi yürüdüğünü belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iki boyutlu çizimlerin bittiğini, üç boyutlu çizimlere geçildiğini belirterek, '2019’un sonunda ilk ön prototipi göreceğiz' dedi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil projesinin yanı sıra, yakın zamanda açıklanacak olan ‘Uçtan Uca Yerlileştirme Programı’ ve geçtiğimiz günlerde ilan edilen ‘Özel Endüstri Bölgeleri’ne ilişkin Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Yerli otomobile, daha çok teknoloji projesi olarak baktıklarını belirten Varank, “Türkiye’nin otomobili, sanayimizin dönüşümüne katkı sağlayacak” ifadesini kullandı. Yerli otomobil prototipinin ne zaman görüleceğine ilişkin Varank, şunları söyledi:

KAYNAK SIKINTISI YOK

TOBB ve beş babayiğit, yerli otomobil için bir araya gelmişti. Bu firmaların bir iş planı var. Buna göre, bu senenin sonunda, bir ön prototip ortaya çıkacak. Test süreçlerinden sonra da üretilebilir bir model haline dönüşecek. Daha sonra yatırımlarla 2022 yılında inşallah biz yerli otomobilimizi yollarda göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığımız sunumda da bu iş planını konuştuk. Proje şu anda kendi takvimine göre ilerliyor. Önemli bir gecikme yok. Aracın mühendislik tasarımına başlandı. İki boyutlu çizimler tamamlandı. Cumhurbaşkanımıza bu çalışmalardan örnekler de gösterildi. Şu an üç boyutlu çizimler yapılıyor.

Kaynak anlamında bir sıkıntı yok, şu an itibariyle bir yabancı kaynak arayışı da bulunmuyor. Firmalar taahhütlerini yerine getiriyor, biz de devlet olarak projeye verdiğimiz teşviklerden faydalanacakları şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Türkiye’nin Otomobili projemizle ülkemizin etrafında oluşacak mobilite ekosistemi, bizi diğer çelik döküm ve montaja hazır işlenmiş parça tedarik süreçlerinden (OEM) farklılaştıracak ve teknoloji geliştirme için önemli bir platform olacak.”

Gecikme yok yıl sonu prototip hazır

TEKNOLOJİ PROJESİ

Yerli otomobil çalışmasının otomobil projesinin çok daha ötesinde olduğunu kaydeden Varank, “Bu aslında bir teknoloji projesi. Elektrikli otomobillerle birlikte şehirlerin yapısından sürüş tekniklerine, yazılım teknolojilerine kadar pek çok yeni teknoloji gelişiyor. Yerli otomobil, aynı zamanda sanayimizin dönüşmesine katkı sağlayacak bir proje bu manada oluşturacağı kaldıraç etkisi ülkemizdeki otomotiv endüstrisi açısından da elzem. Çoğunluğunu mühendislerin oluşturduğu 50 kişilik teknik ekiple çalışılıyor. Ekip hızla büyüyor, bu rakamın kısa sürede 300’e çıkması bekleniyor” dedi.

300’ÜN ÜZERİNDE ÜRÜN YERLİLEŞECEK

‘UÇTAN Uca Yerlileştirme Programı’ hakkında Varank, şunları söyledi: “Programda sona geldik. Detaylarını açıklayacağız. Yerlileştirme ile cari açığımızın azaltılmasına katkı sağlayacağız. Öncelikle alıcıyla satıcıyı yani kullanıcıyla tedarikçiyi bir araya getirip üreticiyi ve kullanacak olan firmayı destekleyecek model üzerinde çalışıyoruz. Ürünleri aşağı yukarı belirledik. 300’ün üzerinde ürün var. Çağrıya çıkacağız ya da kalkınma ajanslarıyla şirketlere bilgilendirme yapacağız ve şirketlere bakın biz şu ürünü yerlileştirmek istiyoruz, gelin başvurun, diyeceğiz.”

2023’E KADAR TEK GÜNDEM YATIRIM

2023’e kadar seçimsiz bir döneme girildiğini hatırlatan Bakan Varank, “Kamuoyunun da beklentisi, sanayicimizin de beklentisi artık bizim ekonomiye odaklanarak, sanayiyi üretimi düşünerek 2023’e kadar geçecek süreyi planlamamız. Biz de onun için uğraşıyoruz. Tek gündemimiz, nasıl ülkemize daha fazla yatırım çekeriz? Nasıl sanayicinin üzerindeki yükleri hafifletiriz. Özellikle katma değerli üretimle ülkemizde yeni bir atılım dönemi yakalamak istiyoruz. Bununla ilgili reformları, çalışmaları, atmamız gereken adımları inşallah bu dönemde gerçekleştireceğiz. Umutluyum, yatırım iştahı olan güzel insanlarımız var. Yabancı yatırımcı Türkiye ile ilgili. Bu iştahı bizim değerlendirmemiz lazım. Atılım hamlesini yakalamalıyız” diye konuştu. 

Gecikme yok yıl sonu prototip hazır

YERLİ HİBRİT MAKAM ARACIM 900 KM GİDİYOR

BAKAN Mustafa Varank, Toyota’nın Türkiye’de ürettiği yeni hibrit Corolla modelini makam aracı yapmasına ilişkin olarak ise, “Cumhurbaşkanımız bu görevi bana verir vermez aslında bir elektrikli araç kullanabilir miyim diye baktım ama yerli aracımız olmadığı için elektrikli araçların tamamı ithal ve oldukça pahalı. Yurtdışından bir araç getirip binmek, mantıklı olmazdı. Makam aracım, ülkemizdeki ilk yerli binek hibrit araç. Arabanın deposunu doldurduğunuzda 900 kilometre gidebilir diye gösteriyor. Şehir içi trafiğinde yüzde 50’ye varan tasarruflar sağlıyor” açıklamasını yaptı.

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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