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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
20.03.2018 - 21:31, Son Güncelleme:

Geçici görev yapan 30 bin memura kadro

Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
Geçici görev yapan 30 bin memura kadro

Kamuda 4C statüsüyle yılardır geçici görev yapan 30 bin memur, taşeron düzenlemesinden yararlanarak, 3 Nisan’da sözleşmeli personel olarak sınavsız kadroya alınacak. Kadroya geçecek olanlara iş sonu tazminatı ödenmeyecek.

Taşeron düzenlemesi ile birlikte kamuda 4/C statüsünde geçici personel olarak çalışanlar da 3 Nisan’da, 4/B statüsüyle kadroya geçecek. Peki, kim bu, 4/C statüsünde çalışanlar? Kamuda bir yıldan az süreli ve Bakanlar Kurulu kararı ile sayıları, görevleri, ücretleri belirlenen çalışanlar geçici personel sınıfına giriyor. İşçi sayılmıyorlar, geçici görev yapıyorlar, memur olarak çalışıyorlar. Ayrıca, özelleştirme nedeniyle görevlerine son verilen, kamu kurumlarına geçiş hakkı bulunmayan kişiler de emekli olana kadar bu statüde çalıştırılıyor. 4/C statüsünde çalışanların sayıları 30 bini buluyor.

3 NİSAN’DA GEÇECEKLER

Bu kişilerin 23 bini özelleştirilen kurumlardan, kalanı ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yüksek Seçim Kurulundan ve diğer kamu kurumlarında görev yapıyor. Son verilere göre kamu kurumlarının geçici personel sayısı 50 bin ve 19 bini istihdam edilmiş durumda. 4/C statüsünde en yüksek geçici personel çalıştıran kurum ise 13 bin 500 kişi ile Milli Eğitim Bakanlığı.

İşte kamuda 4/C statüsüyle geçici olarak çalışan ve sayıları 30 bini bulan bu kişiler, 3 Nisan’da, taşeron işçilerle birlikte 4/B statüsüyle kadroya alınacaklar. Böylece de yıllardır süren kıdem tazminatı sorunları çözülecek. 4/C’lilerin, kurumlarındaki pozisyonlarının belirlenip, kadroya geçiş işlemi için de Bakan Kurulu kararı bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, son yaptığı açıklamada, Maliye Bakanlığı ile çalıştıklarını ve 3 Nisan tarihine kadar Bakanlar Kurulu kararını çıkacağını söyledi.

SINAVSIZ KADROYA ALINACAK

30 bin kişinin kadroya geçiş işlemi nasıl olacak? 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle görevlerinde geçici personel olarak çalışanlar 90 gün içinde 4/B statüsüne, yani sözleşmeli personel statüsünde kadroya geçecek. Geçiş sırasında herhangi bir başvuruya gerek olmayacak bu çalışanlar için sınav da yapılmayacak; aynı kurumda, aynı görevi yapacak. Daha önce geçici personel olarak çalışanlar, ancak doğum, askerlik sebebiyle görevlerinden ayrılanlar kadroya geçemeyecek. Özelleştirme nedeniyle emekli olana kadar geçici personel statüsüyle çalışanlar, emekliliği gelene kadar 4/B statüsünde çalışmaya devam edecek. Geçici personel olarak atama süreci devam edenler de kadroya alınacak. Halen kısmi süreli veya saat hesabı üzerinden çalışanların ise kadroya geçiş hakkı olmayacak. Kadroya geçişi yapılacak olanlara iş sonu tazminatı ödenmeyecek.

KİM, HANGİ STATÜYE GÖRE ÇALIŞIYOR?

Sosyal güvenlik kapsamı altında çalışanların hangi statü ile çalıştıkları konusunda kafa karışıklıkları var. Çoğunluk 4/A-4/B gibi statülerin, kimleri temsil ettiğini bilmiyor. 10 yıl önce yapılan bir düzenleme ile SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı çatısı altında işçi ve memur olarak çalışanlar artık Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirildi. Çalışanlar da şu statülere göre ayrıldı:

4A: Eski sisteme göre SSK’ya prim ödeyen ve bir iş yerinde sözleşmeli olarak işçi statüsünde çalışanlar.
4B: Bağ-Kurlu olarak da bilinen, esnaf, sanatkar, tüccar, serbest meslek olarak kendi adına ve hesabına çalışanlar.
4C: Eski sistemde Emekli Sandığı’na bağlı çalışan memurlar.
4a: Devlet memurları.
4b: Kamuda sözleşmeli olarak çalışanlar.
4c: Kamuda bir yıldan az süreli veya mevsimlik olarak geçici çalışanlar.

Noyan Doğan
Noyan Doğan
noyandogan@hurriyet.com.tr
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