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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
16.01.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Geçen yıl 1 milyon 380 bin konut satıldı

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Geçen yıl 1 milyon 380 bin konut satıldı

Türkiye genelinde 2018 yılında 1.375.398 konut satış sonucu el değiştirdi

KONUT satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre %2,4 azalış gösterdi. Konut satışlarında 2018 yılında, İstanbul 234 055 konut satışı ve %17 pay ile ilk sırayı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 131 161 konut satışı ve %9,5 pay ile Ankara, 75 672 konut satışı ve %5,5 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 159 konut ile Hakkari'de gerçekleşti. Türkiye genelinde satılan konutların 276 820 tanesi ipotekli, 1_098_578 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti.

Konut satış sayıları, 2017-2018

Türkiye'de 2018 Aralık ayında 136 845 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 oranında  artarak 136 845 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 26 541 konut satışı ve %19,4 ile en yüksek paya  sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 095 konut satışı ve %8,8 pay ile Ankara, 6 960 konut satışı ve %5,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Ardahan, 32 konut ile Hakkari ve 48 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları 2018 Aralık ayında 7 148 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %79 oranında azalış göstererek 7 148 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %5,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 1 461 konut satışı ve %20,4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %12,7 ile Edirne oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 129 697 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %31,1 oranında artarak 129 697  oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 25 080 konut satışı ve %19,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %94,5 oldu. Ankara 11 315 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 6 565 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 12 konut ile Ardahan oldu.

Satış şekline göre konut satışı, Aralık 2018         Satış durumuna göre konut satışı, Aralık 2018
   
Konut satışlarında 69 861 konut ilk defa satıldı
 
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %4,8 artarak 69 861 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %51,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 13 723 konut satışı ve %19,6 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 5 077 konut satışı ile Ankara ve 3 158 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 66 984 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %1 artış göstererek 66 984 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 12 818 konut satışı ve %19,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %48,3 oldu. Ankara 7 018 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 802 konut satışı ile İzmir izledi.

Türkiye genelinde 2018 yılında yabancılara 39 663 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre %78,4 oranında arttı. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2018 yılında ilk sırayı 14 270 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 7 938 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı 2 720 konut satışı ile Bursa ve 2 133 konut satışı ile Ankara izledi.

Yabancılara 2018 yılı Aralık ayında ise 4 560 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Aralık 2018'de ilk sırayı 2 170 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 744 konut satışı ile Antalya, 252 konut satışı ile Bursa, 251 konut satışı ile Ankara izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Irak vatandaşları 2018 yılında Türkiye'den 8 205 konut satın aldı. Irak'ı 3 652 konut ile İran, 2 718 konut ile Suudi Arabistan, 2 297 konut ile Rusya Federasyonu ve 2 199 konut ile Kuveyt izledi.

Aralık ayında ise Irak vatandaşları Türkiye'den 897 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 435 konut ile İran, 268 konut ile Suudi Arabistan ve 257 konut ile Rusya Federasyonu izledi.

Türkiye'de 2018 yılında erkekler 790 006, kadınlar 421 286 konut sahibi oldu 

Türkiye genelinde 2018 yılında, erkekler %57,4 pay ile 790 006, kadınlar %30,6 pay ile 421 286 konut sahibi olurken, %2 pay ile 26 877 konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı. İstanbul 65 166 konut satışı ve %15,5 payla Türkiye'de kadınlar tarafından en fazla konut satın alınan il oldu. İstanbul'da 128 221  konut erkekler tarafından alınırken, kadınlar ve erkekler tarafından ortak alınan konut sayısı 5_726 oldu. En az konut satışının gerçekleştiği iller kadınlarda 30 konut ile Ardahan, erkeklerde 112 konut ile Hakkari oldu. 
 

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