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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
16.04.2018 - 09:45, Son Güncelleme:

Gece saatlerinde sıraya girdiler! 38 ilde satışa çıktı

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Gece saatlerinde sıraya girdiler! 38 ilde satışa çıktı

Kütahya'da, Başbakanlık Toplu Konut İdaresince (TOKİ) 38 ilde açık satışa sunulan 6 bin 893 konut için öncelik sağlamak isteyen vatandaşlar gece saatlerinde banka önünde sıraya girdi.

TOKİ tarafından merkez İnköy Mahallesi'nde 627 Konut Projesi alt gelir grubunda yer alan 39 adet 2 1 konutun başvuru önceliğine göre kurasız satılacağı duyuruldu. Bunun üzerine Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir banka şubesinin önüne gelen yaklaşık 40 kişi cama astıkları listeye isimlerini yazdırarak, öncelik sahibi olmak için sabah bankanın açılmasını beklemeye başladı.

Banka önünde sırada bekleyen İsa Sarıyıldız, AA muhabirine, öncelik sağlamak için gece saatlerinden itibaren beklemeye başladığını söyledi. Sarıyıldız, "Asgari ücretle çalışan insanlarız, böyle giderse ev sahibi olabilmem zor görünüyor.

TOKİ'nin şartları bize uygun geldi. Peşinat için de kredi çektim, eşten dosttan borç aldım, eşimin bileziğini aldım. İnşallah ev sahibi oluruz. Sabah inşallah herkes buradan mutlu bir şekilde ayrılır." diye konuştu.

Gültekin Kaya da ekim ayında düğün yapacak oğlunu ev sahibi yapmak için sıraya girdiğini anlattı.

TOKİ tarafından 38 ilde açık satışa sunulan 6 bin 893 konut, 55 bin liradan başlayan fiyatlar ve aylık 185 liradan başlayan taksitlerle sahiplerini bekliyor.

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