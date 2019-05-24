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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
24.05.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Gece gündüz aralıksız çalışılıyor! Yüzde 30'u tamamlandı

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Gece gündüz aralıksız çalışılıyor! Yüzde 30'u tamamlandı

RİZE’nin Pazar ilçesi Yeşilköy’de, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 2 yıl önce atılan Türkiye’nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2’nci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı’nda çalışmalara aralıksız devam ediliyor. 120 kamyon ve 2 hafriyat gemisi ile gece-gündüz aralıksız malzeme taşınan projenin yüzde 30’u tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. 120 kamyonla gece-gündüz aralıksız malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor.

Gece gündüz aralıksız çalışılıyor Yüzde 30u tamamlandı
Kamyonların yanı sıra devreye alınan 2 hafriyat gemisi de çalışmalarda kullanılıyor. Günlük 90 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında pist dolgu işlemi sürüyor. Proje sahasına 3 kilometre mesafedeki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıktaki Tektaş taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor. 
Gece gündüz aralıksız çalışılıyor Yüzde 30u tamamlandı
2 hafriyat gemisine de kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 28 metre derinlikte denize boşaltılıyor. Mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplamda 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak havalimanı projesinin yüzde 30’u tamamlandı.
Gece gündüz aralıksız çalışılıyor Yüzde 30u tamamlandı
1 MİLYAR 78 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK

Tarama ve dolgu imalatı süren pist, apron ve taksi yolu sahalarında 2020 yılı Mart ayında temel, alt temel ve kaplama imalatlarına başlanması planlanıyor. 


Gece gündüz aralıksız çalışılıyor Yüzde 30u tamamlandı
İnşaat sahasında şu ana kadar 3 bin 900 beton blok üretilip 2 bini mendireğe yerleştirildi. Toplamda 19 bin 250 beton blok üretilecek. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize- Artvin Havalimanı’nın altyapı çalışmaları 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak.
Gece gündüz aralıksız çalışılıyor Yüzde 30u tamamlandı
VALİ: 29 EKİM 2020’DE UÇAK İNECEK

Rize Valisi Kemal Çeber, havalimanı inşaatının yüzde 30unun tamamlandığını belirterek dolgu çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü söyledi. Vali Çeber, "Havaalanının yüzde 95 işçiliği dolgu olacak. Yani bu bölümü bitirdik mi yapım işini de tamamlıyoruz. İlimizde çok özel bir havaalanı yapılıyor. 


Gece gündüz aralıksız çalışılıyor Yüzde 30u tamamlandı
Denize dolgu ülkemizin 2’nci havaalanı olacak. Ancak bu havalimanının bir farklılığı var. Ordu-Giresun havaalanında dolgu ortalaması 8 metre, bizde ise 18,5 metre. En derin yerimiz 28 metreye kadar iniyor. 
Gece gündüz aralıksız çalışılıyor Yüzde 30u tamamlandı
Onun için de çok özel teknikler kullanılıyor. Yapımcı firmamızda çok güzel çalışıyor. Biz de düzenli olarak kontrol ediyoruz. Yakında üst yapı ile ilgili çalışmalarına başlanacak. 
Gece gündüz aralıksız çalışılıyor Yüzde 30u tamamlandı
İhalesi yapılacak ve cumhurbaşkanımızın emir buyurduğu şekilde 2020’nin 29 Ekim’ine yetiştirmek, herkesin şu andaki amacı. 
Gece gündüz aralıksız çalışılıyor Yüzde 30u tamamlandı

Ondan sonra da 3 milyon yolcu kapasiteli ve şu anda dünyada hizmet veren geniş gövdeli uçakların da inebileceği nitelikte bir havaalanına kavuşmuş olacağız. Hem Rize olarak hem Artvin olarak bu havalimanı turizmden ticarete her şeyi hareketlendirecek" dedi.

Gece gündüz aralıksız çalışılıyor Yüzde 30u tamamlandı

Gece gündüz aralıksız çalışılıyor Yüzde 30u tamamlandı

Gece gündüz aralıksız çalışılıyor Yüzde 30u tamamlandı

Gece gündüz aralıksız çalışılıyor Yüzde 30u tamamlandı

Gece gündüz aralıksız çalışılıyor Yüzde 30u tamamlandı

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