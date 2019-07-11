Gece ayrı, gündüz ayrı doldu! Dünyanın her yerinden akın ediyorlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGece ayrı, gündüz ayrı doldu! Dünyanın her yerinden akın ediyorlar
GeriEkonomi Gece ayrı, gündüz ayrı doldu! Dünyanın her yerinden akın ediyorlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
11.07.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Gece ayrı, gündüz ayrı doldu! Dünyanın her yerinden akın ediyorlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

MARMARİS’te yüksek nemle birlikte etkisini gösteren sıcak hava bunalttı. Serinlemek isteyenler, gündüz plajları, akşam ise sahildeki yürüyüş yollarını doldurdu.

Termometrelerin 44 dereceyi gösterdiği ilçede, deniz suyu sıcaklığı 19, nem ise yüzde 58 derece ölçüldü. Serinlemek isteyenler Atatürk Caddesi’nden Turban Mevkii’ne kadar uzanan 8 kilometrelik mavi bayraklı plajları doldurdu.

Gece ayrı, gündüz ayrı doldu Dünyanın her yerinden akın ediyorlar
Şezlonglarını ve sandalyelerini denize çekenler, esintiyle serinlemeye çalıştı.
Gece ayrı, gündüz ayrı doldu Dünyanın her yerinden akın ediyorlar
Bazı tatilciler şemsiye altında dinlenmeyi tercih ederken, kimileri çocuklarıyla oyunlar oynadı.
Gece ayrı, gündüz ayrı doldu Dünyanın her yerinden akın ediyorlar
Deniz ortasına konumlandırılmış yüzer iskeledeki kaydıraklarda çocuklar gün boyu oynayarak eğlendi.
Gece ayrı, gündüz ayrı doldu Dünyanın her yerinden akın ediyorlar
Gündüz plajları dolduranlar, akşam ise sahildeki yürüyüş yollarına akın etti. Marmaris’te saat 22.00’den itibaren sokaklardaki hareketlilik arttı. 
Gece ayrı, gündüz ayrı doldu Dünyanın her yerinden akın ediyorlar
Oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii, Atatürk Caddesi, Kordon Caddesi ve Yat Limanı yürüyüş yolu insanlarla dolup taştı. 
Gece ayrı, gündüz ayrı doldu Dünyanın her yerinden akın ediyorlar
Deniz kıyısına kendilerini atan aileler, saat 02.00’ye kadar akşam denizden gelen esintinin tadını çıkardı. 
Gece ayrı, gündüz ayrı doldu Dünyanın her yerinden akın ediyorlar
Kentte tatil yapanlardan Melissa Tunç, "Marmaris çok güzel ve keyifli vakit geçiyorum" dedi.
Gece ayrı, gündüz ayrı doldu Dünyanın her yerinden akın ediyorlar
İsveçli Anna Glorian Esfelta ise "Üçüncü kez tatile geliyorum. Marmaris çok güzel. Deniz ve güneşin tadını çıkartıyorum" dedi.
Gece ayrı, gündüz ayrı doldu Dünyanın her yerinden akın ediyorlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Ekonomi için kritik rakam açıklandı
Bakan açıkladı: 4 bine yakın işçi alınacak
Pardon bakar mısınız
İhtiyaç sahibine dönme vakti