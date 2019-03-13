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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
13.03.2019 - 07:23, Son Güncelleme:

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı ilk yolcularını taşıdı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açmış olduğu Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı seferlerine başladı.

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı’nda bu sabah ilk seferler başladı.

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı ilk yolcularını taşıdı


Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde banliyö tren hattını kullandı. 
Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı ilk yolcularını taşıdı

YOLCULUK SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

Hat, eskiden 185 dakika olan 76 km'lik Gebze-Halkalı arasındaki yolu 115 dakikaya indirecek. Gebze-Halkalı arasında aktarmasız gitme imkanı bulan vatandaşlar, 1 saat 10 dakika zaman kazanacak.

İki hat arasındaki mesafeyi 185 dakikadan 115 dakikaya düşürecek olan proje kapsamında tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edildi.

Söz konusu hatta 2 viyadük, 27 karayolu, 29 yaya alt geçidi, 21 karayolu, 12 yaya üst geçidi, 19 nehir geçiş köprüsü ve 60 menfez olmak üzere 170 sanat yapısı yeniden yapıldı.

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı ilk yolcularını taşıdı

GEBZE HALKALI DURAKLARI

Mustafa Kemal, Küçükçekmece, Menekşe, Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı ve Sirkeci'den oluşuyor. Bu aşamada Marmaray ile Anadolu Yakası'na geçen hat Üsküdar, Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca ve Gebze'de sona eriyor.

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı ilk yolcularını taşıdı

YENİ TREN HATTININ ENTEGRE OLACAĞI HATLAR

Halkalı istasyonunda M1B Yenikapı-Halkalı metro hattı ile,
Ataköy istasyonunda M9 İkitelli-Ataköy metro hattı ile,
Bakırköy istasyonunda M3 Bakırköy-Başakşehir metro hattı ile,
Yenikapı istasyonunda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı,
M1B Yenikapı-Kirazlı ve M2 Yenikapı-Hacıosman metro hatları ile,
Sirkeci istasyonunda T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı ve denizyolları ile,
Ayrılık Çeşmesi istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı ile,
Üsküdar istasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ile,
Göztepe istasyonunda M12 Göztepe-Ümraniye metro hattı ile,
Bostancı istasyonunda M8 Bostancı-Dudullu metro hattı ile,
Pendik istasyonunda M10 Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı ile,
İçmeler istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı.

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı ilk yolcularını taşıdı






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