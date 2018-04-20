Gebelikte ‘akıllı’ tahmin
GILLETTE, İpana, Orkid, Prima gibi lider markaların geliştiricisi Procter and Gamble (P&G), ‘Global Girişimcilik Kongresi’nde hamilelik zamanını önceden tahmin edebilen ‘ClearBlue Dijital Ovülasyon Testi’nden, cilt yaşını hesaplayabilen “Skin Advisor” uygulamasına kadar en inovatif çözümlerini katılımcılarla paylaştı.
P&G Data Sorumlusu Üst Düzey Yönetici (CDO) Guy Peri, kadınların hormon profillerine göre hamile kalma zamanlarını gösteren ClearBlue’nın akıllı uygulamasıyla çiftlerin çocuk sahibi olma şansını artırdığını belirterek, “ClearBlue, standart takvim uygulamalarından farklı; çünkü standart bir algoritma üzerinden değil, her kadında farklı olan hormon verileri üzerinden bir tahminde bulunuyor” dedi.
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