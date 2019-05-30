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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.05.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Gazprom'un karı yüzde 44,2 arttı

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Gazprom'un karı yüzde 44,2 arttı

Gazprom'un net karı yılın ilk çeyreğinde 535,9 milyar rubleye çıktı.

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ocak-mart döneminde şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artışla 2,3 trilyon rubleye çıktı. 

Söz konusu dönemde şirketin net karı yüzde 44,2 artarak 535,9 milyar ruble (yaklaşık 8,3 milyar dolar) oldu. 

Şirketin net borcu ise yüzde 6 azalışla 3 trilyon rubleye gerilerken, Gazprom, 2019’a ilişkin yatırım tutarı tahminini bir önceki tahminine göre yüzde 0,76 oranında azaltarak 2 trilyon rubleye (yaklaşık 32,2 milyar dolar) düşürdü. 

Dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi Gazprom’un net karı geçen yıl 1,5 trilyon ruble olarak gerçekleşmişti. 

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