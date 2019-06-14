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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.06.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

Gazprom Neft Üst Yöneticisi Dyukov: OPEC anlaşması uzarsa petrol 55-65 dolarda sabitlenir

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Gazprom Neft Üst Yöneticisi Dyukov: OPEC anlaşması uzarsa petrol 55-65 dolarda sabitlenir

Gazprom Neft Üst Yöneticisi Aleksandr Dyukov "(OPEC üretim kısıntısı anlaşması) Anlaşmanın uzatılması petrol fiyatlarını varil başına 55 ila 65 dolar seviyesinde tutacak” dedi.

Rus petrol şirketi Gazprom Neft’in Üst Yöneticisi Aleksandr Dyukov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki petrol üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılmasının petrol fiyatlarını varil başına 55 ila 65 dolar seviyesinde tutacağını belirtti.

Dyukov, Rus haber kanalı Rossiya 24'e verdiği mülakatta, bu ay sona erecek OPEC ile OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki petrol üretim kısıntısı anlaşmasına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. 

Anlaşmaya taraf ülkeler arasındaki müzakerelerin devam ettiğine işaret eden Dykov, “Taraflar büyük ihtimalle yeni bir anlaşmaya varacak veya her halükarda mevcut anlaşma devam ettirilecek.” dedi. 

Müzakerelerin üretim kısıntısı miktarına ilişkin sürdüğünü vurgulayan Dykov, “Üretim biraz daha artırılabilir veya kısılabilir, ancak bence bunun fazla bir önemi yok. Anlaşmanın uzatılması petrol fiyatlarını varil başına 55 ila 65 dolar seviyesinde tutacak.” değerlendirmesinde bulundu. 

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih, bir süre önce yaptığı açıklamada, Rusya ile petrol piyasalarına ilişkin olumlu görüşmeler yaptıklarını belirterek, "OPEC ile OPEC dışı bazı ülkeler arasında petrol üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılacağına eminim." ifadesini kullanmıştı. 
Petrol fiyatlarında görülen dalgalanmalar nedeniyle OPEC ile başını Rusya'nın çektiği OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler, üretim kısıntısı anlaşmasına gitmişti. Günlük 1,2 milyon varillik kısıntının öngörüldüğü anlaşmanın süresi bu ay sona eriyor.

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