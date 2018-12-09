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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)
09.12.2018 - 12:24, Son Güncelleme:

Gazipaşa’dan çıkıyor, dünyaya ihraç ediliyor! Bu yıl ilk kez...

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Gazipaşa’dan çıkıyor, dünyaya ihraç ediliyor! Bu yıl ilk kez...

ANTALYA’nın Gazipaşa ilçesinde bu yıl ilk kez Rusya, Gürcistan ve Ukrayna’ya avokado ihracatı yapılmaya başlandı. İlçede toplam 1700 dekar avokado bahçesinde yılda ortalama 850 ton rekolte elde ediliyor.

Gazipaşa’da iklim özelliği dolayısıyla başta muz olmak üzere avokado, litchi, longan, passiflora, pitaya veÿmango gibi 17 çeşit tropik meyve üretimi yapılıyor. Muz ve avokadoda bahçeleşmeye gidilip, üretimi yapılırken, diğer ürünler deneme amaçlı ekilip, bölgeye adapte olması dolayısıyla yeni yeni üretimi gerçekleştiriliyor. Toplam 1700 dekar avokado bahçesinde yılda ortalama 850 ton rekolte elde ediliyor. 1200 dekar avokado bahçesinde hasat yapılırken, 500 dekarda hasadın sürdüğü belirtildi.

Gazipaşa’dan çıkıyor, dünyaya ihraç ediliyor Bu yıl ilk kez...

İLK DEFA YURT DIŞINA GÖNDERİLİYOR

Gazipaşa’da üretilen avokadolar bu yıla kadar iç piyasada değerlendirilirken, ilk kez Rusya, Gürcistan ve Ukrayna’ya ihracata başlandı. Bahçelerde toplanan avokadolar, tüccar tarafından 1 lira 80 kuruş ile 2 lira 20 kuruş arasında değişen fiyatlarda dalından tane olarak alınıyor. İşçiler tarafından ağırlıklarına göre ayrılıp, işlenerek paletlenen avokadolar, ihracatçı firmalar aracılığıyla Rusya, Gürcistan ve Ukrayna’ya gönderiliyor.

Gazipaşa’dan çıkıyor, dünyaya ihraç ediliyor Bu yıl ilk kez...

’FİYATLAR ÇİFTÇİYE YANSIMIYOR’

Komisyoncu Ali Şanlı, "Çiftçilerimizin ürünlerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Avokadoda gümrükte ton başı 1500 dolar maliyet biniyor. Bu gümrük ücretinin aşağı çekilmesi gerekiyor. Bu düşüş yapılsa, fiyatlar çiftçiye yansıyacak. Çiftçiyi desteklemek gerektiğini düşünüyorum. İhracat olsa dahi maliyetlerin yüksek olmasından dolayı fiyatlar çiftçiye yansımıyor. Geçen yıl 5 bin dolara giden TIR,ÿbu yıl 8 bin dolara gidiyor. Maliyetler çok yüksek, ton başı 1500 dolar da gümrükte alınınca işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Çiftçilere fiyatlarda hiçbir şekilde yansıma olmuyor" dedi.

Gazipaşa’dan çıkıyor, dünyaya ihraç ediliyor Bu yıl ilk kez...

’300 BİN ADET AVOKADO İHRACATI HEDEFLİYORUZ’

Bir seferde Rusya’ya 15 bin, Gürcistan’a 7 bin 500, Ukrayna’ya da 12 bin 500 olmak üzere toplam 35 bin avokado meyvesi gönderdiklerini anlatan Ali Şanlı, "Bu sezonda yaklaşık 300 bin adet avokado ihracatı yapmayı hedefliyoruz. Yurt dışından talep var" diye konuştu.

Gazipaşa’dan çıkıyor, dünyaya ihraç ediliyor Bu yıl ilk kez...

’GAZİPAŞA İÇİN ÖNEMLİ BİR ÜRÜN’

İhracat firması sahibi Ahmet Yeşilkılınç da, "Bu yıl Ukrayna’ya ilk defa gönderiyoruz. Salatalığın yanında her TIR’a 2 palet atıyoruz. Talep gelmekte ve devam etmekte. Bu Gazipaşa için ve ülkemiz için çok önemli bir gelişme. Gazipaşa’da bunun çeşidini daha da artırıp avokadonun ihracatını devam ettireceğiz. Üreticiye fiyat olarak iç piyasada yoğunlaşma olduğu zaman üreticinin malı elde kalmıyor. Ayrıca ülkemize döviz girdisi sağlıyor. Bu gibi iç piyasalarda sıkışmalarda etkilenmiyor. Avokado bölgemiz için, Gazipaşa için önemli bir ürün. Biz elimizden geldiği kadar ihracatını yapacağız." 

Gazipaşa’dan çıkıyor, dünyaya ihraç ediliyor Bu yıl ilk kez...

 

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