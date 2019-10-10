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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.10.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Gaziantep'ten dünyanın dört bir yanına cami halısı ihracatı

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Gaziantep'ten dünyanın dört bir yanına cami halısı ihracatı

Gaziantep'te 3 kuşaktır halı sektöründe faaliyet gösteren bir firma tarafından üretilen cami halıları, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki ibadethaneleri süslüyor.

Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli makine halısı üretim merkezlerinin başında gelen Gaziantep'te üretilen cami halıları, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki ibadethaneleri süslüyor.

Türkiye'nin halı ihracatının yüzde 67,8'ini yüklenen Gaziantep'ten ocak-eylül döneminde 1 milyar 222 milyon 215 bin dolarlık halı ihraç edildi. Gaziantep'ten ihraç edilen halılar arasında cami halıları da yer alıyor.

"Halıcılığın başkenti" olarak nitelendirilen Gaziantep'te 1970'lerde kilim üretimine başlayan ve gelişen teknolojiyle makine halılarına yönelen bir firma tarafından proje bazlı üretilen cami halıları, yaklaşık 20 ülkede camileri kaplıyor.

"MALDİVLER, FİLİPİNLER, JAPONYA'YA CAMİ HALISI GÖNDERİYORUZ"

Firmanın yönetim kurulu üyesi Abdullah Çalışkan, AA muhabirine, dedelerinin 1970'li yıllarda kilim üreticiliğiyle başladığı sektörde işi daha sonra babalarının devraldığını, 2013 yılından itibaren de kardeşiyle birlikte üretim sürecinin içinde yer aldıklarını söyledi.

Makine halısı üretiminde farklılaşmak için cami halısı üretimine yoğunlaştıklarını ve özellikle 10 yıldır bu alanda çalıştıklarını ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Yurt içi satışlarımızın yanı sıra yurt dışına da ihracatlarımız oluyor. Üretimimizin yaklaşık yüzde 30'unu ihracata gönderiyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Umman, ABD, Nijerya gibi yaklaşık 20 ülkeye cami halıları satıyoruz. Köy camilerinden tutun büyük metrekareli camilere kadar özel üretimler yapıyoruz. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir şeyh tarafından yaptırılan 3 bin metrekarelik caminin halılarını yapıp gönderdik. Bizim için caminin büyüklüğü önemli değil, tüm camilere üretim yapıyoruz. Akla gelmeyen, bize uzak olan, Müslüman yoğunluğunun az olduğu Maldivler, Filipinler, Japonya gibi farklı ülkelere de cami halısı gönderiyoruz."

ÜRETİMLERİNİN YÜZDE 35'İ İHRACATA

Çalışkan, tek makineleriyle günlük 3-4 caminin halısını üretebildiklerini dile getirerek, üretimlerinin yüzde 35'inin ihracata gönderildiğini ifade etti.

Geçen yıl yurt dışındaki camilere 150 bin metrekare civarında halı gönderdiklerini aktaran Çalışkan, bu yıl da 9 ayda yaklaşık 100 bin metrekareye ulaştıklarını bildirdi.

Çalışkan, ürettikleri temizlenmesi kolay, bakteri barındırmayan, yumuşak dokusu dolayısıyla da ibadet kolaylığı sağlayan, statik elektriklenme yapmayan halılar sayesinde pazar paylarını giderek artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Abdullah Çalışkan, cami halılarının yanı sıra duvardan duvara halılar da ürettiklerini, Türkiye'nin ihracatına katkı sağlamak için yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katıldıklarını sözlerine ekledi. 

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