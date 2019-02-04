Gaziantep Kuzeyşehir kura sonuçları açıklandı mı?
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yapımı tamamlanan Kuzeyşehir Projesi 3 ve 4. etap için kura süreci başladı. 694 adeti 3. etap, 439 adeti ise 4. etap üzerinden kuraya çıkarılan Gaziantep Kuzeyşehir TOKİ konutları için kura sonuçları merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Gaziantep Kuzeyşehir kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Gaziantep'te yapımı tamamlanan TOKİ Kuzeyşehir için kura sonuçları merakla araştırılmaya başlandı. 4 Şubat tarihinde 3 ve 4. etap için kura çekilişinin yapılacağı duyurulan TOKİ Kuzeyşehir'de sonuçlar, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.
KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2+1 ve 3+1 evlerin satışa çıktığı TOKİ Kuzeyşehir'de kura çekilişi, gün içerisinde tamamlanmasının ardından TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alacak.
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri 08 Şubat-22 Şubat tarih aralığı olacak.
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri ise 06 Mart 2019 - 15 Mart 2019(Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için) olacak.
Kura sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.
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