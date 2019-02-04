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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
04.02.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Gaziantep Kuzeyşehir kura sonuçları açıklandı mı?

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Gaziantep Kuzeyşehir kura sonuçları açıklandı mı?

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yapımı tamamlanan Kuzeyşehir Projesi 3 ve 4. etap için kura süreci başladı. 694 adeti 3. etap, 439 adeti ise 4. etap üzerinden kuraya çıkarılan Gaziantep Kuzeyşehir TOKİ konutları için kura sonuçları merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Gaziantep Kuzeyşehir kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Gaziantep'te yapımı tamamlanan TOKİ Kuzeyşehir için kura sonuçları merakla araştırılmaya başlandı. 4 Şubat tarihinde 3 ve 4. etap için kura çekilişinin yapılacağı duyurulan TOKİ Kuzeyşehir'de sonuçlar, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. 

KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2+1 ve 3+1 evlerin satışa çıktığı TOKİ Kuzeyşehir'de kura çekilişi, gün içerisinde tamamlanmasının ardından TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alacak. 

Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri 08 Şubat-22 Şubat tarih aralığı olacak.

Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri ise 06 Mart 2019 - 15 Mart 2019(Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için) olacak.

Kura sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

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