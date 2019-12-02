Gaziantep 11 ayda 6.8 milyar dolarlık ihracat yaptı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGaziantep 11 ayda 6.8 milyar dolarlık ihracat yaptı
GeriEkonomi Gaziantep 11 ayda 6.8 milyar dolarlık ihracat yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
02.12.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

Gaziantep 11 ayda 6.8 milyar dolarlık ihracat yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziantep 11 ayda 6.8 milyar dolarlık ihracat yaptı

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım "Ocak-kasım döneminde 6 milyar 849 milyon 173 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik ve böylece 7 milyar doların üzerindeki 2019 yılı ihracat hedefini gerçekleştirmeyi ve yılı yeni bir rekorla kapatmayı neredeyse garantiledik" dedi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, ocak-kasım döneminde 6 milyar 849 milyon 173 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Böylece 7 milyar doların üzerindeki 2019 yılı ihracat hedefini gerçekleştirmeyi ve yılı yeni bir rekorla kapatmayı neredeyse garantiledik." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, üçüncü çeyrekteki pozitif büyümenin ve dış ticaret açığındaki daralmanın yıl sonu rakamlarına ve 2020 beklentilerine olumlu yansıyacağını kaydetti.

Gaziantep'in kasım ayında 657 milyon 224 bin dolarlık ihracat yaparak en fazla ihracat yapan 6. şehir olmayı sürdürdüğüne dikkati çeken Yıldırım, "Ocak-kasım döneminde 6 milyar 849 milyon 173 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik ve böylece 7 milyar doların üzerindeki 2019 yılı ihracat hedefini gerçekleştirmeyi ve yılı yeni bir rekorla kapatmayı neredeyse garantiledik." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İHRACATINA KATKIMIZ YÜZDE 4"

Yıldırım, 2020 yılına çok daha umutlu gireceklerini ve Gaziantepli ihracatçıların her yıl yeni rekorlar kırmayı başaracak altyapıya ve vizyona sahip olduklarını belirterek, "Ocak-kasım dönemine baktığımızda Türkiye ihracatına katkımız yüzde 4. Herkesin bildiği bir şey var. Gazianteplinin ihracat şevki. GTO olarak bu isteğe, arzuya katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyor, projelerimizle, çalışmalarımızla var olan gücümüzü daha yukarıya taşımaya çaba gösteriyoruz." görüşünü paylaştı.

Gaziantep'in her şart ve koşulda üretmeye, ürettiğini artırarak satmaya devam ettiğini 11 aylık süreçte ihracat rakamlarındaki yüzde 7,8'lik artışla net görebildiklerini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki yaptığımız işlerle tüm şehirlere örnek olalım. Bunun için de bu yönde projelere imza atıyoruz. Belirli pazarlara muhtaç kalmamak için üyelerimizi alternatif pazarlara teşvik ediyoruz. E-ihracatta, e-ticarette de büyük bir pazar var. Bu pazardaki payımızı arttırmamız gerek. Bunun için de sürekli olarak eğitimler gerçekleştiriyor, yeni projelere, anlaşmalara imza atıyoruz. Gerek geleneksel ihracat gerekse yeni nesil ihracat yolunda üyelerimizin ihracat koçu olmaya devam ediyoruz."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle