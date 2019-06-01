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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
01.06.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

Gazeteci Mevlüt Işık, kabri başında anıldı

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Gazeteci Mevlüt Işık, kabri başında anıldı

Gazeteci Mevlüt Işık, ölümünün 31'inci yılında Cebeci Asri Mezarlığı'nda kabri başında anıldı.

Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi iken 1 Haziran 1988'de görevli olarak gittiği Büyük Ankara Oteli'nde meydana gelen bir saldırı sonucu 40 yaşında yaşamını yitiren Mevlüt Işık için, ölüm yıl dönümünde kabri başında tören düzenlendi. Törene, Mevlüt Işık'ın gazeteci kardeşi Metin Işık, gazeteci oğlu İlkan Işık, kızı Aybüke Işık ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı'nın yanı sıra yakınları katıldı. Işık'ın kabri başında Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

'İNŞALLAH MEDYAYA YÖNELİK ŞİDDET DEVAM ETMEZ'

Yusuf Kanlı, Cemiyet olarak 31 yıldır gazeteci Mevlüt Işık için anma töreni düzenlediklerini söyleyerek şöyle konuştu:

"Mevlüt Işık çok genç yaşta, 40 yaşında bir şiddete maruz kaldı ve bu hayattan koparıldı. Tabii ki insanlar doğumla ölüm kapısı arasındaki yolculuğu nasıl yaptıklarıyla, nasıl geçirdikleriyle önemlidirler ama erken yaşta hayattan koparılmak acı veriyor. 31'inci yıl dönümünde, sevdiğimiz, saydığımız bir abimizin hatırasına saygı gösteriyoruz, onu anıyoruz. Ailesine bir kez daha baş sağlığı diliyoruz. Zor tabii ki 40 yaşında evlat kaybetmek, 40 yaşında genç bir babayı, kocayı kaybetmek zor. Izdıraplarını anlıyoruz ve şiddetle karşı karşıya gelen meslektaşlarımıza 'geçmiş olsun' diyoruz. İnşallah medyaya yönelik şiddet de devam etmez diyoruz."

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