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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.07.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Gayrisafi gelir tespiti yöntemine açıklık getirildi

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Gayrisafi gelir tespiti yöntemine açıklık getirildi

Ticaret Bakanlığınca, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezalarının üst sınırlarının belirlenmesi sırasındaki tereddütlerin giderilmesi için gayrisafi gelirin tespitinde kullanılan yöntemlere açıklık getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77'nci Maddesinde Yer Alan Gayrisafi Gelirin Tespitine İlişkin Tebliğe göre, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülüklere aykırılık halinde uygulanacak idari para cezalarının üst sınırlarının belirlenmesi sırasında gayrisafi gelirin tespitine ilişkin olarak cezaya muhatap gerçek ve tüzel kişiler, sektör temsilcileri ve kurumlar açısından tereddütlerin giderilmesi amacıyla açıklayıcı bir düzenlemeye gidildi. 

Gayrisafi gelirin tespitinde, yıllara sari olarak gelir hesaplarına aktarılması birden fazla yılı kapsayan ön ödemeli konut ve ön ödemeli devre tatil satışlarının sonradan teslimi koşulu nedeniyle bilgi ve belge talep edilen proje kapsamında gerçekleştirilen tüketici işlemleri için tahsil edilen tutarlar da gayrisafi gelirin hesabında dikkate alınacak. 

Ortaklıkları oluşturan şirketlere ilişkin olarak ayrı bir ortaklı finansal tablosunun bulunmaması halinde, ortaklıktan elde edilen ve her bir ortağın ayrı ayrı kendi işletmelerinde muhasebeleştirdiği defter kayıtları da gelir tespitinde kullanılacak. 

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