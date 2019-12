Gayrimenkulün yıldızları seçildi

TÜRKİYE ekonomisinin lokomotifi olan gayrimenkul ve inşaat sektörü altıncı yılındaki Sign of the City Awards (SotCA) töreninde bir araya geldi. Sektöre dinamizm katan ve nitelikli kentleşmenin standartlarını belirlemede önemli bir rol üstlenen SotCA, RE360 Gayrimenkul Buluşması’nın ikinci gününde 11 Aralık’ta gerçekleştirildi. Hürriyet’in öncülüğünde Emlak Konut’un katkılarıyla ve EY Türkiye’nin stratejik ortaklığıyla gerçekleşen törene, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Feyzullah Yetgin, JLL Ülke Başkanı Avi Alkaş İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Köç, İzmir Ticaret Odası Emlak Komite Başkanı Neşet Birlik, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar, Türkiye Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Önder Kaya gibi iş dünyasının önemli isimleri katıldı. Gecenin sunuculuğunu ise Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Gazeteci, Yazar Dr. Fatoş Karahasan üstlendi.

YAŞAM KALİTESİNE KATKI

Ödül töreninde konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, ödüle layık görülen ve yarışmaya katılan tüm projeleri firmaları tebrik ederek, “Şehirler her şeyden önce birer mekandır. Şehircilik ise mekanların düzenli, sağlıklı ve kimlikli bir yaşam haline getirilmesi için ortaya konulan gayrettir. Bu gayret hayal kurmakla başlar. İnsana ve hayata dair her düşünce ve değer, hayallerle birlikte şehre işlenir. Sizler, kimliğimizi, kültürümüzü, hayat biçimimizi ve ilişkilerimize şehirlerimize yansıtarak hayallerimizi gerçeğe dönüştürüyorsunuz” dedi. Bakanlık olarak şehirleri kendi kimlikleriyle geleceğe taşıyan bilinçle hareket ettiklerini söyleyen Varank, “İstiyoruz ki şehirlerimize yaptığımız her yatırım, gerçekleştirdiğimiz her proje hem kültürel hem de ekonomik bir değer olarak şehirlere geri dönsün. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesine artı bir değer katsın. Özellikle şehirlerin ülkelerden daha ön plana çıktığı bir dönemde bu projelere ihtiyaç var. İstanbul, ülkemizin en önemli marka şehri. İstanbul’un marka değerini daha da arttırmak üzere Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray ve İstanbul Havalimanı gibi dev projeleri hayata geçirdik. İstanbul’un marka değerini arttıracak birçok projemiz var. Bunları da sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Bu projeleri gayrimenkul ve inşaat sektöründen cesaret alarak ve sektörün gücüne inanarak yapıyoruz” diye konuştu.

Demirören Medya Gazetelerden Sorumlu Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu ise, son 20 yıldır inşaat sektörünün yarattığı katma değerle Türkiye’nin en önemli sektörü olduğunu dile getirdi. Gerek konut üretimi gerekse alt yapı yatırımlarında Türkiye’nin önemli bir yol kat ettiğine dikkat çeken Kurtoğlu, “Büyük şehirlerimizde sürmekte olan kentsel dönüşüm vatandaşlarımızın daha nitelikli yapılara kavuşmasına olanak sağlıyor. Şehirlerin çehresi günden güne değişiyor. Bu noktada Sign of the City ve benzeri girişimlerin önemi çok büyük” dedi. Kurtoğlu şöyle devam etti: “Bu yıl Alkaş tarafından düzenlenen RE360 Gayrimenkul Buluşmasıyla ile güçlerimizi birleştirdik. Böylelikle Sign of the City katılımcılarına bir ödülden öte uluslararası bir ortamda kendilerini tanıtma olanağı sunduk.”

YENİLİKÇİ FİKİRLER

Yüksek Mimar ve Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Güzin Konuk, SotCA’nın her geçen yıl gördüğü ilgi ve sektör içindeki söz sahibi yapısından bahsetti. Konuk, “Yarışmanın gayrimenkul sektörünün gelişimine katkısı kadar mimari, kalite ve çevre yaşam kalitesine de yenilikçi fikirlerle katkı getireceğini hep birlikte görüyoruz” diye konuştu. SotCA Jüri eş başkanı ve World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan ise “Tarihi koruma bilinci, sosyal sorumluluk önceliği jürimizin değişmeyen değerleriydi. Jürinin şeffaf bir değerlendirme süreciyle üzerinde özenle çalıştığı önemli projeler ödül aldı” dedi.

SİGN OF THE CİTY AWARDS TÖRENİNDE ÖNE ÇIKANLAR

Kamunun ödüllü projeleri dikkat çekti

Ödül töreninde ‘En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Projesi’ ödülünü 3 proje paylaştı. ‘Tarihi Kemeraltı’nın Yeniden Keşfi’ ile TARKEM, ‘Tarihi Eski Belediye Binasının ve çevresinin turizme kazandırılması’ ile Talas Belediyesi, Suyabatmaz Meslek Edindirme Kursu ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu ödülün sahibi oldu. Portakal Vadisi Rekreasyon Alanı projesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi de ‘En İyi Kentsel Tasarım– Devam Eden Projeler’ ödülünü aldı. ‘En İyi Sosyo Kültürel Yapı– Devam Eden Projeler’ ödülü de Darülaceze Başkanlığı Sosyal ve Kültürel Tesis projesiyle T.C. Darülaceze Başkanlığı’nın oldu.

Gaziantep’e 3 ödül gitti

Sign of the City 2019’a Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 3 ödülle damgasını vurdu. Suyabatmaz Meslek Edindirme Kursu projesiyle ‘En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Projesi’, Hışva Han Restorasyonu ile ‘En İyi Turizm Hizmet Yapıları’ ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’yle ‘En İyi Sosyo Kültürel Yapı’ ödüllerinin sahibi olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllerini Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibi aldı.

Yılın fark yaratanı Zeynep Bodur Okyay seçildi

‘En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi’ başlığında Çanakkale’nin akıllı şehre dönüşüm yolculuğunun ilk aşaması olan ve Kale Grubu’nun Türkiye Bilişim Vakfı, Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü ile gerçekleştirdiği ‘Aklım Fikrim Çanakkale’ projesi ödüllendirildi. Kale Grubu adına Zeynep Bodur Okyay’a aynı zamanda ‘Yılın Fark Yaratanı’ ödülü sunuldu.

SotCA 2019 Jürisi

SotCA 2019’da Yüksek Mimar Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Güzin Konuk ile World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan Jüri Eş Başkanları olarak görev aldı. Jüride yer alan isimler ise şöyle: Kentsel Strateji Kurucu Ortağı Ali Faruk Göksu, Pamir&Soyuer Real Estate Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pamir, KONUTDER Başkanı Altan Elmas, JLL Ülke Başkanı Avi Alkaş, Mimar MDS Ayşe Hasol Erktin, Türk Serbest Mimarlar Derneği Üyesi Aytek İtez, ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Lale Özgenel, Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan, GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Feyzullah Yetgin, FYP Proje Geliştirme Kurucu Ortağı Füsun Yılmaz Phillipson, Forum İstanbul 2023 Düşünce Platformu İcra Kurulu Başkanı Haluk Sur, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili Hüseyin Arslan, TSKB Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, İzmir Ticaret Odası Emlak Komite Başkanı Neşet Birlik, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar, Türk Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Önder Kaya, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Köç, ULI Türkiye Başkanı Zafer Baysal.

EN İYİ ENDÜSTRİYEL YATIRIM

İNŞAAT ve gayrimenkul sektörünü en iyiye teşvik etmek amacıyla bu yıl altıncısı düzenlenen ‘Sign of the City Awards (SotCA)’ yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Türkiye’nin önde gelen inşaat ve gayrimenkul projeleri, profesyoneller ile akademisyenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. 100’ü aşkın projenin başvurduğu yarışmada İstanbul Tuzla’da Anadolu yakasının en büyük sanayi ve ticaret merkezi olarak hayata geçirilen İSTİM projesi ‘En İyi Endüstriyel Lojistik Yapı’ kategorisinde ödüle layık görüldü. İSTİM’e ‘En İyi Endüstriyel Lojistik Yapı’ ödülünü Hürriyet Yazarı Sedat Ergin, proje ortaklarının hazır bulunduğu törende takdim etti.

İstanbul’un marka değerine ve istihdama katkı sağlamak üzere Tuzla’da dev bir yatırıma imza attıklarını belirten İSTİM Proje Ortağı Bekir Kılıç, “ İnşaat sektörünün önemli ödülleri arasında yer alan ‘Sing Of The City Awards’ta En İyi Endüstriyel Lojistik Yapı kategorisinde ödüle layık görülmemiz bizleri mutlu etti. İnşaat sektöründe çıtayı yükselttiğimize inandığımız İSTİM projemiz, İstanbul Tuzla’da yeni sanayi ve ticaret üssü olarak konumlanıyor. 2 etap şeklinde geliştirdiğimiz projemizde ofis, dükkân ve lojistik depolardan oluşan 777 adet bağımsız bölüm bulunuyor. Firmaların gelişimini destekleyecek üstün özelliklere sahip İSTİM projemiz; lokasyonu, yüksek istihdam imkânı ve yüksek yatırım potansiyeli özelliği ile dikkat çekiyor. Bugün olduğu gibi bundan sonrada sektörde nitelikli ve markalı projelere imza atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İZMİR PROJELERİYLE ÖDÜLE DOYMUYOR



İZMİR merkezli Ontan Grup, Modda markasıyla inşa ettiği projeler ile Sign Of The City Awards ödüllerine damgasını vurmaya devam ediyor. İlk olarak 2015 yılında Ontan Bayraklı projesi ile ‘En İyi Rezidans’ ödülünü alan Ontan İnşaat, 2018 yılında ise Modda Bulvar projesi ile ‘Premium Proje’ ve Modda Suıtes projesi ile de ‘En İyi Konut’ ödülünü aldı. Şirket bu yıl altıncısı düzenlenen yarışmada Modda Bayraklı projesiyle ‘Yapımı Tamamlanmış - En İyi Rezidans’ ödülüne sahip oldu. Aynı zamanda Modda Port projesi is ‘Yapımı Devam Eden - Premium Proje’ seçildi.

2 BİNDEN FAZLA KONUT

İzmir’in yeni kent merkezi Bayraklı’da hayata geçen ödüllü ‘Modda Bayraklı’ projesinde 97 daire yer alıyor. Mart 2018’de tamamlanan projenin yatırım değeri 52 milyon lira. Proje yeşil mimarisi, kat bahçeleri, geniş balkonları, tiyatro salonu ve geniş sosyal tesisleriyle dikkat çekiyor. 140 milyon yatırımla inşa edilen ‘Modda Port’ projesi ise İzmir Körfezi’nin tam ortasında, tüm ulaşım akslarının birleştiği tek nokta olan Halkapınar Aktarma Merkezi’ne yürüme mesafesinde yer alıyor. Tek blokta 77 dairenin yer aldığı proje Temmuz 2020’de teslim edilecek. Global bir marka olma hedefiyle yeni projeler geliştiren şirket bugüne kadar İzmir’de 2 bini aşkın konut üretti. Ontan Grup, İzmir’e kazandırdığı; Bornova 414, Bornova Bahçe, Modda Mavişehir, Modda Suites , Modda Bayraklı , Ontan Bayraklı, Ontan Manisa ve Modda Bulvar gibi projelerinin yanında Mozambik, Rusya, Azerbaycan, Cezayir, Sri Lanka gibi birçok ülkede de taahhüt çalışmalarını sürdürüyor.