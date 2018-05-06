Gayrimenkule 800 milyonluk giriş
NETCELL’in kurucu ortaklarından Teleses Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Uzelli, telekominikasyon sektöründen sonra rotayı gayrimenkule çevirdi.
Uzelli Yapı’yı kuran Uzelli Ankara’da konut projesi hayata geçirmek için kolları sıvadı. 800 milyonluk yatırımla inşa edilecek Santra projesinde 410 konut, 56 ofis, alışveriş çarşısı ve 38 katlı ikonik kule bulunuyor.
Uzelli Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Recep Uzelli, “1997-2003 yılları arasında inşaat sektöründe olduk ama sonra başka fırsatlar görünce uzaklaştık. Şimdi hayalim diyebileceğim bir proje hayata geçiriyoruz. Ekim 2016’da Çayyolu’ndaki Santra projesi için temel atıldı. 33 dönümlük arsada 26 dönümü yeşile ayırıyoruz. Ayrıca projeye komşu 100 bin metrekare ormanlık alan var. Daralan pazarda fark yarattığımızı düşünüyorum. Proje çok merkezi bir nokta olması ve farklı konsepti ile öne çıkıyor. Projede lansmana özel 30 Haziran’a kadar yüzde 5, peşin ödemelerde ise yüzde 12 indirim uygulanıyor. Şirket bünyesinde 44 aya kadar sıfır faiz imkanı sunulurken, konut fiyatlar 639 bin liradan başlıyor” dedi.
Sadece kendilerine ait arsalar üzerinde proje geliştirdiklerini belirten Uzelli, “Çayyolu’nda 180 villa yapacağımız bir arsamız var. Bir de Bodrum Yalıkavak’ta 38 dönüm arsamız var” diye konuştu.
Recep Uzelli, Ankara’nın yakınında 238 dönümlük çiftlik kurduklarını ve doğal ürünler piyasaya sunacaklarını belirtti.
Uzelli, ‘tazzem’ markası altında doğal ürün siparişi alacaklarını ve kurye ile gönderim yapacaklarını ifade etti.
Konut projelerinde günlük olarak doğal ürünlerin yer almasını hedeflediklerini anlatan Uzelli, “Çin’de bir makine tasarlattık. Bu makine ile günlük olarak süt ve yumurta alınabilecek. Ürünlerin her gün değişimi yapılacak. Ancak şu anda ürün tedariği konusunda eksiklerimiz var. Günlük olarak bunu sağlayabileceğimiz bir kapasiteye ulaştığımızda, süt ve yumurta matikleri hayata geçireceğiz” dedi.
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