Gayrimenkulde riski bölüşmeliyiz

Gayrimenkul sektöründe çok fazla oyuncu olduğunu, işi bilmeyen çok sayıda kişinin ‘kârlı olur’ beklentisi ile projelere başladığını belirten Aşçıoğlu, bugün gelinen noktada o inşaatlarda yarım kalma riski yaşandığını dile getirdi. Yaşar Aşçıoğlu, hem piyasanın düzelmesi hem de vatandaşın mağdur olmaması için riskin paylaşılmasını önerdi. Aşçıoğlu, yapılan anlaşmaların mevcut piyasa şartlarına göre yenilenmesi gerektiğini ifade etti. Mali yeterliliği olmayan ve tecrübesiz isimlerin işe başlarken hatalı hesaplar yaptığını dile getiren Yaşar Aşçıoğlu, “Çok yanlış kat karşılığı ya da hasılat paylaşımı anlaşmalar yapıldı. Yüzde 45 etmesi gereken yerlere yüzde 55, 100 lira verilmesi gereken yerlere ise 130 lira verildi. Maalesef şuan sektördeki isimlerin yüzde 75’i yeterliliği olmayanlardan oluşuyor. Sonunda haksız rekabet oluştu. Ama biz hem sektörü hem de o firmalardan alım yapan vatandaşları korumalıyız.

RAKAMLAR DEĞİŞMELİ

İnşaatlar durmadan, o işlerin bitmesi için önerim şu: yapılan kat karşılığı ya da hasılat paylaşımı oranlar bugünün koşulları göz önüne alınarak revize edilsin. Herkes gerekli fedakarlığı yapsın, bir miktar rakamlar insin ki bu işler bitsin” diye konuştu. Bu konuda ilk adımı kamu kurumlarının atması gerektiğini söyleyen Yaşar Aşçıoğlu, özel sektörün ve arsa sahiplerinin de sürece katılmasının önemli olduğunu vurguladı. Yaşar Aşçıoğlu, “Vatandaş veya özel şirketler anlaşama sağlayamazsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda kurulacak olan birim ve bilir kişiler üzerinden oranlar düzenlenebilir. Kamu kurumları bunu önce kendi yapıp bu alanda yapılacak iyileştirmeye öncülük ederse süreç sağlıklı ilerler” dedi.

“Bu sıkıntılı günlerden el birliği ile çıkarız” diyen Aşçıoğlu, şöyle devam etti: “Riski bölüşmemiz lazım. Türk müteahhitler yıllardır çok kriz gördü. Bu zor günlerde geçecek, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu zor günlerimizde gerçekten hem bakanlıklar hem bürokratlar hem de bankalar üzerine düşeni yapıyor. İlgili tüm bakanlıklar dış oyunlara karşı çözüm üretmek üzere her türlü desteği veriyor.” İnşaat sektörü için önemli bir başka konun da KDV iadeleri olduğunu ifade eden Yaşar Aşçıoğlu, “Firmaların çok ciddi oranda KDV iadeleri bekliyor. Devlet inşaat sektöründeki KDV alacaklarını tahvili vermek suretiyle ödemeli. Müteahhitler bu tahvilleri nakite çevirip işine yatırmalı” diye konuştu.