Gayrimenkulde riski bölüşmeliyiz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGayrimenkulde riski bölüşmeliyiz
GeriEkonomi Gayrimenkulde riski bölüşmeliyiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
28.09.2018 - 21:10, Son Güncelleme:

Gayrimenkulde riski bölüşmeliyiz

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Gayrimenkulde riski bölüşmeliyiz

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Onursal Başkanı ve Aşçıoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu, gayrimenkul sektöründe yaşanan sorunların çözümü için bir öneride bulundu.

Gayrimenkul sektöründe çok fazla oyuncu olduğunu, işi bilmeyen çok sayıda kişinin ‘kârlı olur’ beklentisi ile projelere başladığını belirten Aşçıoğlu, bugün gelinen noktada o inşaatlarda yarım kalma riski yaşandığını dile getirdi. Yaşar Aşçıoğlu, hem piyasanın düzelmesi hem de vatandaşın mağdur olmaması için riskin paylaşılmasını önerdi. Aşçıoğlu, yapılan anlaşmaların mevcut piyasa şartlarına göre yenilenmesi gerektiğini ifade etti. Mali yeterliliği olmayan ve tecrübesiz isimlerin işe başlarken hatalı hesaplar yaptığını dile getiren Yaşar Aşçıoğlu, “Çok yanlış kat karşılığı ya da hasılat paylaşımı anlaşmalar yapıldı. Yüzde 45 etmesi gereken yerlere yüzde 55, 100 lira verilmesi gereken yerlere ise 130 lira verildi. Maalesef şuan sektördeki isimlerin yüzde 75’i yeterliliği olmayanlardan oluşuyor. Sonunda haksız rekabet oluştu. Ama biz hem sektörü hem de o firmalardan alım yapan vatandaşları korumalıyız.

RAKAMLAR DEĞİŞMELİ

İnşaatlar durmadan, o işlerin bitmesi için önerim şu: yapılan kat karşılığı ya da hasılat paylaşımı oranlar bugünün koşulları göz önüne alınarak revize edilsin. Herkes gerekli fedakarlığı yapsın, bir miktar rakamlar insin ki bu işler bitsin” diye konuştu. Bu konuda ilk adımı kamu kurumlarının atması gerektiğini söyleyen Yaşar Aşçıoğlu, özel sektörün ve arsa sahiplerinin de sürece katılmasının önemli olduğunu vurguladı. Yaşar Aşçıoğlu, “Vatandaş veya özel şirketler anlaşama sağlayamazsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda kurulacak olan birim ve bilir kişiler üzerinden oranlar düzenlenebilir. Kamu kurumları bunu önce kendi yapıp bu alanda yapılacak iyileştirmeye öncülük ederse süreç sağlıklı ilerler” dedi.

“Bu sıkıntılı günlerden el birliği ile çıkarız” diyen Aşçıoğlu, şöyle devam etti: “Riski bölüşmemiz lazım. Türk müteahhitler yıllardır çok kriz gördü. Bu zor günlerde geçecek, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu zor günlerimizde gerçekten hem bakanlıklar hem bürokratlar hem de bankalar üzerine düşeni yapıyor. İlgili tüm bakanlıklar dış oyunlara karşı çözüm üretmek üzere her türlü desteği veriyor.” İnşaat sektörü için önemli bir başka konun da KDV iadeleri olduğunu ifade eden Yaşar Aşçıoğlu, “Firmaların çok ciddi oranda KDV iadeleri bekliyor. Devlet inşaat sektöründeki KDV alacaklarını tahvili vermek suretiyle ödemeli. Müteahhitler bu tahvilleri nakite çevirip işine yatırmalı” diye konuştu.

 

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan Alman ekonomisinin önemli isimlerini kabul etti

Albayrak ABD’li devlerle görüştü

Gayrimenkulde riski bölüşmeliyiz

Yerli turiste yer kalmadı