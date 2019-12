Gayrimenkul sektörü yükselişe geçiyor

CANLILIK BEKLENİYOR

2020 yılından itibaren gayrimenkul sektöründe daha fazla hareket ve daha fazla bir canlılık olacağını dile getiren Avi Alkaş şöyle devam etti: “Bunu salt iyimserlikle değil eldeki verilerle de destekleyebiliriz. Bu yönde alışveriş merkezlerinde çok ciddi bir boşluk doğmamışlığı, öte yandan değişik ofis kiralama yöntemleriyle ve mal sahiplerinin destekleriyle, lojistikte devam eden hareketlenmeyle, nihayet turizmde de oluşan turist sayısındaki artışla otel yatırımlarında da tekrar 2023’e doğru belirli bir artışı öngörmek mümkün. 7’şer senelik devreler halinde oluşan süreçlerde artık çıkışa doğru gideceğimizi ve doluluklarında artmaya başlayacağını öngörüyoruz. 2020’nin böylesine bir dönüş yolu olacağının beklentisindeyiz.”

BÜYÜK BULUŞMA

Sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdikleri RE360 Konferansı hakkında da bilgi veren Avi Alkaş, “‘Gayrimenkulün Büyük Buluşması’ başlığı altında tüm paydaşlarının birlikte ortak akılla çözüm yolu bulacağı, birbirleriyle dayanışmalarını pekiştirecekleri, yurtdışından gelen uzman konuşmacılarla da derinlemesine bilgilerini aktaracaklarını öngörüyoruz. Dolayısıyla RE360 gibi bir etkinliğin ülkemize, sektörümüze çok yararlı olacağının sorumluluğu ve bilinciyle bu konudaki çabalarımızı olağanca hızıyla sürdürüyoruz” şeklinde konuştu. RE360 Gayrimenkul Buluşması’nın 10-11 Aralık tarihlerinde Swissotel The Bosphorus İstanbul’da gerçekleşeceğini dile getiren Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, konferans kapsamında yapılan işbirliğine dikkat çekti. Aközer, Hürriyet öncülüğünde gerçekleşen ve gayrimenkul sektöründe en iyilerin seçildiği ‘Sign of the City Awards’ ödül töreninin 11 Aralık’ta gerçekleşeceğini söyledi. Yonca Aközer, “İki günlük çok dolu bir içeriğin hakim olduğu bir konferans olacak. Yine gayrimenkulü yalnızca konut görmeyip, turizm yatırımları, lojistik yatırımları, yurtlar, otel yatırımlarını konu alacağız. Bunun yanı sıra mimarlar, teknoloji, hukuk yine RE360’ın kamu sektörünün de dahil olduğu bir platformda bir araya gelecek” diye konuştu.