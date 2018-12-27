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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
27.12.2018 - 15:37, Son Güncelleme:

Gayrimenkül sektörü satışları ihracatla arttıracak

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Gayrimenkül sektörü satışları ihracatla arttıracak

İZMİR’de son bir yılda konut satışlarının yarı yarıya düştüğünü söyleyen İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Üyesi Adnan Bozbay, konut kredi faizlerinde herhangi bir düşüş beklemediklerini belirterek sektörü canlandırmak için gayrimenkul ihracatına yönelmek gerektiğini söyledi.

İzmir’de konut sektörünün son dönemde ciddi sıkıntılar içine girdiğini aktaran İZTO 49. Gayrimenkul Faaliyetleri Grubu Meclis Üyesi Adnan Bozbay, meclis üyelerine yaptığı sunumda konut satışlarıyla ilgili Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) araştırma sonuçlarını aktardı. Kasım 2017 ile Kasım 2018 dönemindeki konut satış rakamlarını paylaşan Bozbay, satışlarda İzmir genelinde yüzde 47’lik bir düşüş olduğunu belirtti. Bornova’da yüzde 37, Çiğli’de yüzde 41, Konak’ta ise konut satışlarının yüzde 37 oranında düştüğünü belirten Bozbay, şunları söyledi:

"İzmir geneline baktığımızda tapuda işlem görme oranı yarı yarıya azalmış. Bu dönemde sektörümüzü canlandırmak açısından gayrimenkul ihracatına önem vermeliyiz. Yurt dışından gayrimenkul almak isteyenleri İzmir’e çekebilmeliyiz. Yabancılar İstanbul, Yalova ve Trabzon’dan alım yapıyorlar. Ancak İzmir’de yurt dışına konut satışı son derece düşük. Faiz oranları bu seviyede devam ettiği sürece yurt içinde konut satışında çok büyük bir artış beklemiyoruz. Yurt dışından ilgi görürsek konut satışlarını canlandırabiliriz."

’HERKES EMLAKÇILIK YAPAMAYACAK’

5 Haziran 2018 tarihinde emlakçılık sektörüyle ilgili Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelik yayınlandığını dile getiren Adnan Bozbay, emlakçı olmak için belli kriterlere sahip olmak gerektiğini söyledi. Bozbay, "Artık emlakçı olmak için bu yönetmeliğe uygun kriterlere sahip olmak gerekiyor. Denetleme Ticaret Bakanlığı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak. İşletmeleri denetleyip yetkilendirecekler. Mesleki yeterlilik kurumu vasıtasıyla denetimleri yapılacak" dedi. Yaklaşık 20 yıldır sektörün içinde olduğunu ve yönetmeliğin yayınlanması nedeniyle yaşadıkları memnuniyeti aktaran Bozbay şöyle konuştu:

"Neyse ki bu yönetmelik çıktı. Biz başladığımızda genelde emekliler veya ev kadınları bu işi yaparken sektörde bir dönüşüm başladı. Eğer çevrenizde bu işi yapmak isteyenler varsa bizimle irtibata geçsin. Mesleki yeterlilik kurumu bir belge veriyor. Artık genç kardeşlerimizi de bu işte görmek istiyoruz."

 

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