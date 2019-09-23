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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
23.09.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Garanti BBVA, bir kez daha Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan tek banka oldu

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Garanti BBVA, bir kez daha Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan tek banka oldu

Garanti BBVA, kurumsal firmaların dünya çapında sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren en prestijli platformlardan biri olan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ne bu yıl da girmeye hak kazanarak endekste beş kez üst üste yer alan Türkiye’den tek şirket oldu.

Garanti BBVA, Türkiye’den Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nin (DJSI) Gelişmekte Olan Piyasalar kategorisine giren tek banka olma başarısını bu yıl da devam ettirdi. Kurumların etik, kurumsal yönetişim, finansman faaliyetleri, tüm değer zinciri bazında çevresel ve sosyal performans, risk yönetimi, iklim değişikliği önlemleri, şeffaflık, tedarik zinciri, insan ve çalışan hakları gibi pek çok konunun değerlendirmesine göre belirlendiği endekste Garanti BBVA bu yılla birlikte üst üste beşinci kez yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde Polat Enerji ile imzaladığı Türkiye’nin en büyük rüzgar santrali olacak projenin finansmanında, Türkiye’de ve dünyada ilk kez gerçekleştirilen “Gender Loan” (Kredi faizini, müşterinin kadın ve erkek çalışanlara şirket içinde eşit fırsatlar sunulması konusundaki performansına endeksleyen kredi) yapısı kuran, gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilen ilk Sosyal Bono, Zorlu Enerji ile imzalanan Türkiye’nin ilk Yeşil Kredisi ve Akfen Yenilenebilir Enerji’yle imzalanan Türkiye’nin ilk Yeşil Proje Finansmanı Kredisi gibi öne çıkan yenilikçi uygulamalarıyla da Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkıda bulunmaya devam eden Garanti BBVA, sürdürülebilirlik konusunda en prestijli endekslerden biri olan DJSI’da bu yıl da Türkiye’den yer almaya hak kazanan tek banka oldu.
Tüm faaliyetlerine entegre olan çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki uygulamalarının dünya standartlarında olduğunu bir kez daha gösteren Garanti BBVA aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans İnisiyatifinin Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni oluşturan kurucu üyeleri arasında da yer alıyor. DJSI’da her sene giderek zorlaşan kriterlere ve bununla birlikte kıyasıya artan rekabete rağmen beş yıl üst üste yer alarak, bu başarıyı istikrarlı bir şekilde devam ettiren Garanti BBVA, sürdürülebilirlik yaklaşımının tüm faaliyetlerine tamamen entegre olduğunu bir kere daha tescilledi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ GİBİ KONULARDA İNİSİYATİF ALIYORUZ”

Türkiye’den bu endekse beş yıl üst üste giren tek şirket olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ “Sürdürülebilir kalkınma konusundaki öncü ve lider rolümüz tüm faaliyetlerimize yansıyor. Sorumlu ve sürdürülebilir bankacılık konusunda elde edilebilecek en önemli başarılardan birini tekrar etmekten büyük gurur duyuyoruz. Uzun yıllardır, küresel gelişmeleri de yakından takip ederek, bu alandaki en iyi, en etkili ve fark yaratan çözüm önerilerini sunuyoruz. Ülkemiz koşullarına uyarladığımız yenilikçi uygulamalarımızla yalnızca bankamızın değil, müşterilerimizin de sürdürülebilir iş modelleri benimsemesini teşvik ediyor; onların çevresel ve sosyal alanlardaki risk ve fırsatlarını en iyi şekilde yönetmelerine destek oluyoruz” şeklinde konuştu. Yeşil Kredi yapısının bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Baştuğ; “Bununla birlikte yine geçtiğimiz günlerde imza attığımız, dünyada ve Türkiye’de ilk olan Gender Loan ile de sürdürülebilir finansman, iklim değişikliği ve cinsiyet eşitliği gibi konularda Garanti BBVA’nın aldığı inisiyatiflere bir yenisini daha ekledik. Rekabetin her geçen gün daha da arttığı ve koşulların giderek zorlaştığı bir dünyada sadece finansal göstergeleri dikkate alarak ilerlemek artık mümkün değil. Tüm şirketlerin risk yönetimi ve ürün geliştirme süreçlerinde finansal olmayan unsurları da en az finansal unsurlar kadar dikkate alması gerekiyor. Ülkemizde pek çok firma bu konuda muazzam yol kat etti. Bu ve benzeri uluslararası endekslerde yer alan Türk şirketlerinin sayısının artmasını gönülden diliyoruz.” dedi.

BBVA DA ENDEKSTE YER ALAN AVRUPA’DAKİ 9 BANKADAN BİRİ OLDU

Aynı zamanda Garanti BBVA’nın bünyesinde bulunduğu BBVA da Gelişmekte Olan Piyasalar kategorisinde DJSI’de yer aldı. Küresel düzeyde 25 bankanın yer aldığı endekste BBVA’nın da aralarında olduğu Avrupa’dan 9 banka bulunuyor.

BBVA’nın endekste yer almasında, iklim değişimi krizinin çözülmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla yürüttüğü çalışmalar önemli bir role sahip.

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