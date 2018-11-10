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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ekonomi
AA
10.11.2018 - 11:25, Son GÃ¼ncelleme:

GAP'Ä±n iki dev barajÄ± tamamlanÄ±yor

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GAP'Ä±n iki dev barajÄ± tamamlanÄ±yor

DÃ¼nyanÄ±n en iddialÄ± kalkÄ±nma yatÄ±rÄ±mlarÄ±ndan GÃ¼neydoÄŸu Anadolu Projesi (GAP) kapsamÄ±nda Dicle Nehri Ã¼zerine inÅŸa edilen IlÄ±su BarajÄ±'nÄ±n yÃ¼zde 90'Ä±nÄ±n, Silvan BarajÄ±'nÄ±n ise yÃ¼zde 50'sinin tamamlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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  • GAPÄ±n yeni incileri
  • GAPÄ±n yeni incileri
  • GAPÄ±n yeni incileri
  • GAPÄ±n yeni incileri
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GAP BÃ¶lge KalkÄ±nma Ä°daresi (BKÄ°) BaÅŸkanÄ± Sadrettin Karahocagil, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, GAP'Ä±n temel yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda sulama ve enerji projelerinin geldiÄŸini sÃ¶yledi.Â 

GAP kapsamÄ±nda bÃ¶lge genelinde irili ufaklÄ± 15 barajÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Karahocagil, 7 barajÄ±n ise yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n hÄ±zla sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.

Karahocagil, Mardin ve ÅžÄ±rnak il sÄ±nÄ±rlarÄ± arasÄ±ndaki Dicle Nehri Ã¼zerinde yer alan ve inÅŸa sÃ¼recinde birÃ§ok kez PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin hedefi olan IlÄ±su BarajÄ±'nda sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â 

AtatÃ¼rk BarajÄ±'ndan sonra IlÄ±su BarajÄ±'nÄ±n TÃ¼rkiye'nin ikinci bÃ¼yÃ¼k dolgu barajÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Karahocagil, devletin dev eserleri bÃ¶lgeye kazandÄ±rmasÄ±ndan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.Â 

Karahocagil, IlÄ±su BarajÄ±'nÄ±n dolgu hacmi bakÄ±mÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin ikinci bÃ¼yÃ¼k barajÄ± olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, Mardin ile ÅžÄ±rnak sÄ±nÄ±rlarÄ± arasÄ±ndaki baraj inÅŸaatÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n 24 saat esasÄ±na gÃ¶re vardiyalÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.Â 

BarajÄ±n Ã¼lke ekonomisine 1,5 milyar lira katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Karahocagil, "IlÄ±su BarajÄ± ve HES ile yÄ±lda ortalama 4,12 milyar kilovatsaat enerji Ã¼retilecek. GAP'Ä±n vizyonu ve can damarÄ± olan IlÄ±su BarajÄ±, aynÄ± zamanda Cizre BarajÄ±'nÄ±n da yapÄ±mÄ±na imkan saÄŸlayacak. BÃ¶ylece iki baraj tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda 1 milyon 200 bin dekar arazi sulamaya aÃ§Ä±labilecek. IlÄ±su BarajÄ± ve HES projesinin GAP'Ä±n en Ã¶nemli yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor. Bu proje Ã¼lkemizin vizyon projesidir. YaklaÅŸÄ±k 8,5 milyar liraya mal olacak IlÄ±su BarajÄ± ve HES ile sadece elektrik enerjisi Ã¼retiminden Ã¼lke ekonomisine yÄ±lda 1,5 milyar lira katkÄ± saÄŸlanacak." diye konuÅŸtu.Â 

TÃœRKÄ°YE'NÄ°N Ä°KÄ°NCÄ° BÃœYÃœK SULAMA BARAJI: SÄ°LVANÂ 

Karahocagil, Silvan BarajÄ±'nÄ±n da AtatÃ¼rk BarajÄ±'ndan sonra TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k sulama barajÄ± olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â 
Karahocagil, terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle yapÄ±mÄ±nda 2 yÄ±l gecikme yaÅŸanan barajÄ±n, 2019 yÄ±lÄ± sonunda tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "BÃ¼tÃ¼nÃ¼yle kalkÄ±nmayÄ± hedefleyen Silvan Projesi, 8 baraj ve 23 sulama tesisinden oluÅŸuyor. Projedeki Silvan, PamukÃ§ay, Ambar, KuruÃ§ay, BaÅŸlar, KÄ±brÄ±s, Karacalar ve BulaklÄ±dere barajlarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±yla, 7 milyar 300 milyon metrekÃ¼p suyun depo edileceÄŸi devasa bir kapasiteye sahip olacaÄŸÄ±z. Proje kapsamÄ±nda inÅŸa edilen Silvan BarajÄ± 175,5 metre yÃ¼ksekliÄŸinde, Ã¶n yÃ¼zÃ¼ beton, kaya dolgu sÄ±nÄ±fÄ±nda Avrupa'nÄ±n en yÃ¼ksek barajÄ± olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â 

Silvan Projesi tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda DiyarbakÄ±r'daki sulanan 100 bin hektarÄ±n Ã¼zerindeki arazinin 2 kat daha artacaÄŸÄ±nÄ± belirten Karahocagil, proje ile 300 binin Ã¼zerinde kiÅŸiye istihdam, Ã¼lke ekonomisine ise yÄ±llÄ±k 1,2 milyar lira katkÄ± saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Â 

GAP'IN GÃ–ZÃœ DÄ°CLE NEHRÄ°'NDEÂ 

Sadrettin Karahocagil, GAP kapsamÄ±nda Ã¶ncelikli olarak FÄ±rat Nehri Ã¼zerindeki barajlara yoÄŸunlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.Â 

FÄ±rat Nehri Ã¼zerinde 5 bÃ¼yÃ¼k barajÄ±n tamamlanarak Ã¼lkenin ve bÃ¶lgenin hizmetine sunulduÄŸunu anÄ±msatan Karahocagil, ÅŸimdi idare olarak bÃ¼tÃ¼n enerjilerini Dicle Nehri Ã¼zerindeki baraj ve projelere verdiklerini sÃ¶yledi.Â 

Ä°ki yÄ±la kadar Dicle Nehri Ã¼zerinde de devasa eserleri halkÄ±n hizmetine sunmayÄ± hedeflediklerini anlatan Karahocagil, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â 
"Dicle Nehri Ã¼zerindeki baraj inÅŸaatlarÄ±mÄ±z sÃ¼rÃ¼yor. BitmiÅŸ barajlarÄ±mÄ±zdan olan KralkÄ±zÄ±, Dicle ve Batman BarajlarÄ±mÄ±z hem sulama yapÄ±yor hem de enerji Ã¼retiyor. Silvan BarajÄ± yapÄ±mÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda ise ÅŸu anda yÃ¼zde 50'leri geÃ§en fiziki gerÃ§ekleÅŸme saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. BurasÄ± aynÄ± zamanda ciddi bir sulama barajÄ±dÄ±r. YaklaÅŸÄ±k 240 bin hektar tarÄ±m arazisini bu barajÄ±mÄ±zla sulayacaÄŸÄ±z. Silvan BarajÄ± birÃ§ok farklÄ± fonksiyonu daha bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±racak. Bu barajÄ±mÄ±z 7 kÃ¼Ã§Ã¼k baraja daha hem kendisi su kaynaÄŸÄ± toplayacak hem de diÄŸer kÃ¼Ã§Ã¼k barajlara su verilmesini saÄŸlayacak. Ã‡ok ciddi sulama tÃ¼nelleri olacak. Babakaya ve Silvan gibi kapasiteli tÃ¼neller oluÅŸturulacak. 100 kilometreyi aÅŸkÄ±n ana sulama kanalÄ± yapÄ±lacak. Silvan BarajÄ± Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir projedir. Yine IlÄ±su BarajÄ± da var."Â 

CÄ°ZRE BARAJI 120 BÄ°N HEKTARDAN FAZLA ALANI SULAYACAKÂ

Karahocagil, IlÄ±su'nun AtatÃ¼rk BarajÄ± gibi Dicle Nehri Ã¼zerindeki depo barajlardan olduÄŸunu vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â 

"Bin 200 megavatlÄ±k da elektrik Ã¼retim gÃ¼cÃ¼ne sahip olacak. Ä°nÅŸaatÄ±nda da yÃ¼zde 90'lara yaklaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ durumdadÄ±r. IlÄ±su BarajÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarda mutlaka su tutacak, bu baraj bittikten sonra da buna baÄŸlÄ± olarak yapÄ±lacak olan Cizre BarajÄ± var. Oda Ã§ok ciddi bir sulama yapacak. Hem Cizre'de hem Silopi'de ciddi bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte araziyi suyla buluÅŸturacak. 120 bin hektardan fazla alanÄ± sulayacak. IlÄ±su BarajÄ± ile birlikte biz asÄ±l hedefimize kavuÅŸmuÅŸ olacaÄŸÄ±z Ã§Ã¼nkÃ¼ Cizre BarajÄ±'nÄ± da Ã¶zel sektÃ¶r yapacak. Kamu yatÄ±rÄ±mlarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan bizim hedefimiz Silvan ve IlÄ±su BarajÄ±'nÄ± bitirmek. Bunlar da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde tamamlanacak. IlÄ±su Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l 2019'da asÄ±l suyu tutacak, Silvan da bir-iki yÄ±l iÃ§erisinde su tutmaya baÅŸlayacak. "Â 

Karahocagil, Silvan BarajÄ±'nÄ±n tamamlanmasÄ±yla da GAP'Ä±n bÃ¶lge genelindeki sulama hedeflerine ulaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.Â 

GAPÄ±n iki dev barajÄ± tamamlanÄ±yor

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (10.11.2018)Ä°ÅŸte 'Türkiye ve dünya gündemine dair geliÅŸmeler, son 24 saatte yaÅŸanan olaylar.
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