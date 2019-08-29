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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.08.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

GAP'ın barajları bölgeye hayat veriyor

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GAP'ın barajları bölgeye hayat veriyor

GAP kapsamında enerji üretiminin yanı sıra su sağlayan barajlar, bölgede yaklaşık 600 bin hektar alanın sulanmasını sağlıyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Fırat ve Dicle nehirlerine yapılan barajlar, yaklaşık 600 bin hektar alanın sulanmasını sağlayarak bölge topraklarına hayat veriyor.

GAP kapsamında bugüne kadar aralarında "Barajların efendisi" olarak nitelendirilen Atatürk Barajı'nın da bulunduğu 19 baraj tamamlandı. Projenin temel eksenini oluşturan sulama yatırımlarının sürdüğü bölgede, barajlar sayesinde bugüne kadar 1500 kilometrenin üzerinde ana kanal yapılarak yaklaşık 600 hektar verimli toprak sulamaya açıldı.

Yaş sebze, meyve ve endüstri bitkilerinin ekim alanı haline gelen ve önemli verim artışı sağlanan bölge, barajlar sayesinde enerji üretiminin yanı sıra, sulu tarım yapılabilmesi imkanına da sahip bulunuyor.

"ATATÜRK BARAJI BİZİM SULAMA DEPOMUZ"

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GAP kapsamında bölgenin verimli topraklarının suya kavuştuğunu vurguladı.

Bölgenin önemli sulama ihtiyacının Atatürk Barajı'ndan karşılandığını aktaran Karahocagil, şöyle konuştu:
"Atatürk Barajı bizim sulama depomuz. Atatürk Barajı ile Adıyaman ve Şanlıurfa'daki tüm sulamaları yapıyoruz. Ayrıca şu anda başlayan Siverek ve Hilvan sulamaları da yine Atatürk Barajı'ndan yapılacak. Bunun yanında 220 kilometre uzunluktaki ana kanal vasıtasıyla Mardin Derik'e kadar olan Viranşehir, Ceylanpınar ovaları sulanıyor. Daha ilerisinde de aynı kanalla Mardin'in Kızıltepe Ovası sulanacak. Yani Atatürk Barajı bölgedeki ana su depomuzdur."

"ILISU BARAJI, DİCLE NEHRİ ÜZERİNDEKİ SU DEPOSU OLACAK"

Karahocagil, Atatürk Barajı'nın Fırat Nehri üzerindeki su deposu görevini gördüğünü, Dicle Nehri üzerinde ise Ilısu Barajı'nın aynı görevi üsleneceğini söyledi.

Barajın Dicle üzerinde büyük bir su deposu olacağını kaydeden Karahocagil, şöyle devam etti:
"Ilısu Barajı, Dicle üzerindeki diğer barajlara göre bu bölgedeki su deposu görevini üslenecek. Hem elektrik üretilecek hem sulama yapacak hem de kendinden sonra gelen diğer barajları besleyecek. Dicle Nehri üzerinden yapılan Batman sulamaları var. Onun altında da Cizre, Silopi ve Şırnak sulamaları da Dicle Nehri suyu ile yapılacak. Ilısu Barajı da aynen Atatürk Barajı gibi bizim Dicle Nehri üzerindeki su depomuz olacak."

 

"SİLVAN BARAJI DA VERİMLİ TOPRAKLARA SU SAĞLAYACAK"

Dicle Nehri üzerinde yapımı devam eden Silvan Barajı'nın da sulamaya büyük katkı sağlayacağını belirten Karahocagil, barajın çok büyük bir proje olduğuna dikkati çekti.

Karahocagil, Silvan Barajı'nın bin kilometreye yakın sulama kanalıyla 240 bin hektar alanı sulayacağının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Bu projede bütün alanlarda çalışmalar devam ediyor. Bölgedeki arazi toplulaştırmaları da hukuki sorunları hariç bitmek üzere. Bölgede ekonomik olarak sulanmasında Türkiye'ye fayda sağlayacak alanların hemen hemen hepsine girilmiş, çalışma yürütülmüş olacak. Sulama Harran Ovası'nda kadar Suruç, Kızıltepe ovalarında da çok anlamlı. Özellikle hem Bismil, Silvan ve Diyarbakır ovaları da verim açısından Harran Ovası ile yarışabilecek durumda. Bu ovalarda, sulama ile birlikte çok ciddi verim artışı sağlanacak."

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